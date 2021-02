Un hombre fue asesinado a tiros en un una tienda en la ciudad de Catedral

Kunamundo

Las autoridades están investigando un asesinato después que un hombre fueen una tienda de conveniencia en la ciudad de catedral el domingo por la noche.

La policía de la ciudad de Catedral respondió a los informes de un robo armado en el Outpost Market en la cuadra 68100 de Ramón el domingo por la noche.

Según las autoridades al llegar se encontraron a un hombre con heridas de bala. Un poco después de las 9:15 de la noche, el trabajador del negocio fue declarado muerto.

Nathan Medina trabaja al lado del establecimiento.

“Un amigo que siempre te decía si ocupas algo dime”, dijo Medina.

Medina dice que la víctima era un hombre querido por muchos de sus clientes.

“Todos los días lo vi y todos los días estaba contento, siempre me decía cómo estás, cómo está tu niño”, dijo Media.

Al otro lado de la calle, el acto violento tiene a trabajadores concernidos.

“Dios me guarde y me favorezca pues me cuide, porque si uno está expuesto a todo”, dijo Gloria quien trabaja en un centro comercial cerca.

Los investigadores no han revelado detalles sobre el responsable. Sin embargo, el crimen se ha catalogado como un homicidio.

“La verdad es sorprendente que haya pasado eso”, dijo Maria. Ella dice que ella siempre se ha sentido segura trabajando en el área.

“Si me preocupa claro, muy lamentablemente lo que le pasó al señor”, dijo Maria

Decenas de amigos y clientes se reunieron en la entrada de la tienda para recordar a su ser querido. Nathan dice que su amigo no merecía morir de semejante manera.

“Tratando de agarrar el dinero para su familia y pues no está bien que alguien venga y que le quita la vida, si me preocupa”, dijo Nathan.

Detalles oficiales sobre la víctima aún no se dan a conocer. La familia pide privacidad en estos momentos. La policía pide la ayuda de la comunidad para resolver el caso.

Si usted tiene información que pudiera ayudar con la investigación puede llamar al 1-800-78-crime de forma anónima.