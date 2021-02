Condado de San Bernardino insta a los residentes a inscribirse para vacunación

Kunamundo

El condado de San Bernardino insta a los residentes a inscribirse en MyTurn para ser notificados sobre las citas de vacunas.

El condado de San Bernardino está listo para comenzar a utilizar el sistema MyTurn de California.

Los funcionarios del condado recurrieron a las redes sociales para recordarles a los residentes que se inscriban en el sistema MyTurn para recibir alertas sobre la elegibilidad y las citas para la vacuna.

You can register at https://myturn.ca.gov.

Los residentes del condado de Riverside pueden inscribirse para citas de vacunas en:

at https://www.rivcoph.org/coronavirus.