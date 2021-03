El condado proporciona actualizaciones sobre My Turn, los días de vacunación para maestros y cuándo pasaremos al siguiente nivel

Kunamundo

“La tasa de casos a la que debemos llegar está por debajo de siete y debemos permanecer allí durante dos semanas y luego podemos pasar al nivel rojo”, dijo el martes José Arballo, portavoz del Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside.

Nuestra tasa de positividad ya se encuentra dentro de las métricas de nivel rojo en 5.8%, pero es nuestra tasa de casos la que no avanza. Nuestra tasa de casos es actualmente de 11 por 100.000. Arballo dijo que dado que hay tanto enfoque en las vacunas, hay menos personas que se hacen las pruebas, lo que nos está penalizando en nuestra tasa de casos ajustada. "Así que estamos animando a la gente a hacerse la prueba", dijo. Mientras tanto, el condado espera recibir potencialmente una cantidad no especificada de la vacuna Johnson and Johnson la próxima semana. "Estamos muy emocionados de tener otra herramienta en nuestro kit de herramientas", dijo Arballo. En cuanto a los elegibles para recibir la vacuna, el presidente Biden y el gobernador Newsom anunciaron esta semana la necesidad de priorizar a los educadores para recibir la vacuna. Le preguntamos al condado si tienen algún plan en proceso o si ya están programados para días de vacunación solo para maestros. "Eso es algo que estamos discutiendo", dijo Arballo. "La viabilidad, los aspectos prácticos reales de una clínica de vacunación dirigida profesionalmente es algo que podríamos considerar hacer. Hemos hablado de ello, pero todavía no he oído hablar de ningún plan sólido para hacerlo ", dijo. "Sé que definitivamente hay un enfoque en vacunar a los educadores", agregó. Arballo también dijo que actualmente están trabajando con la Oficina de Educación del Condado de Riverside, así como con los distritos escolares. En cuanto al nuevo programa estatal llamado "My Turn" destinado a mejorar el proceso de designación de vacunas, Arballo dijo que el condado aún no lo ha implementado. El condado de Riverside está capacitando a su personal en el software My Turn antes de realizar la transición al nuevo programa. "Realmente no deberías ver un cambio cuando te registras", dijo Arballo. Una vez que My Turn esté en su lugar, las personas seguirán visitando el sitio web del condado que los redirigirá a My Turn para hacer una cita.