Cathedral a punto de vetar casas de renta temporal

Resultados oficiales de las elecciones especiales se darán a conocer el martes por la noche donde se conocerá si votantes dijeron SI al veto de casas de renta .

Según la oficina de registro, todavía se deben procesar aproximadamente 50 votos por correo y 50 boletas provisionales. Las boletas que tienen matasellos del día de las elecciones o antes también quedan por contar.

Una declaración del 'Comité Sí a B' declaró: "Estamos muy satisfechos con los resultados de las elecciones anticipadas. El Ayuntamiento de la Catedral aprobó por unanimidad esta ordenanza de compromiso en septiembre de 2020, y los residentes parecen haber confirmado abrumadoramente esa decisión con sus votos hoy.

La campaña Sí a la Medida B se ejecutó sobre la base de datos , hemos dicho desde el principio que los vecindarios son para los vecinos y los residentes que viven aquí están de acuerdo. Los STVR tienen su lugar, pero no en vecindarios unifamiliares. A pesar de que la oposición gastó mucho más, hoy nos dimos cuenta de que David de hecho puede derrotar a Goliat ". El comité "No a la Medida B" también emitió un comunicado que decía: "Si bien los votos aún se están contando, la campaña No a la Medida B mantiene la esperanza de que los residentes de Cathedral City derroten a la Medida B y defiendan los medios de vida de los propietarios de viviendas en toda la ciudad. Medida B fue un tema extremadamente polémico .

Independientemente del resultado, "I Love Cathedral City "continuará trabajando con el Ayuntamiento de Cathedral City y los residentes durante los próximos años, y estamos esperando nuevas formas colaborar en el mantenimiento de una economía estable y fructífera para Cathedral City ". La declaración fue firmada por el presidente de Love Cathedral City, Boris Stark. Declaración del grupo "No a la Medida B": “La Medida B fue un tema extremadamente polémico que provocó el calor y la pasión de ambos lados por la medida. Independientemente del resultado, I Love Cathedral City continuará trabajando con el Ayuntamiento de Cathedral City y los residentes durante los próximos años, y esperamos nuevas formas de colaborar para mantener una economía estable y fructífera para Cathedral City ” ¿Qué significa un "Sí" en la Medida B? Un voto de 'sí' a la Medida B confirmará la decisión del consejo de regular aún más los alquileres a corto plazo, eliminando gradualmente la mayoría para 2023. ¿Qué significa un "No" en la Medida B? Un voto de 'no' revertirá a un conjunto de regulaciones anterior y continuará permitiendo que los alquileres a corto plazo funcionen. Se esperaba que la próxima actualización del recuento de votos se publicara el jueves por la noche. Permanezca con News Channel 3 para obtener actualizaciones continuas.