Indio e IWA presentan un programa para ayudar a los clientes atrasados ​​en las facturas del agua

La ciudad de Indio e Indio Water Authority se han asociado con United Way of the Desert para un nuevo programa para ayudar a los clientes que sufren económicamente a causa de la pandemia.

El programa Help 2 Others COVID-19 Water Bill Assistance Program proporciona subvenciones a los residentes elegibles que se han atrasado en sus facturas de agua. Las subvenciones están disponibles para los clientes residenciales de IWA que tienen facturas de agua vencidas entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

Los clientes pueden solicitar la subvención en persona en un evento emergente el domingo 6 de marzo de 10 a.m. a 2 p.m. en Indio Water Authority en 83101 Avenue 45. El personal de United Way of the Desert estará disponible para ayudar a los clientes a completar las solicitudes y enviar la documentación requerida. "Sabemos que el COVID-19 ha sido una gran tensión para las personas en toda la ciudad que han perdido sus trabajos o se les ha reducido el horario", dijo la alcaldesa de Indio y presidenta de la Autoridad del Agua, Elaine Holmes. "La asociación con United Way of the Desert para ofrecer una mano de ayuda permitirá que varias familias se pongan al día con las facturas y al menos obtengan algo de alivio durante este momento tan difícil". Según IWA, los solicitantes deben demostrar la pérdida de trabajo, una reducción de ingresos, el impacto en la salud u otra documentación que relacione su necesidad con COVID-19. Los clientes que no puedan asistir al evento en persona pueden encontrar los requisitos de documentación, detalles completos del programa y solicitar en línea visitando unitedwayofthedesert.org/help2others-indio o llamando al 760- 766-2603 entre las 8 a.m. y las 5 p.m. De lunes a viernes. Las solicitudes se aceptarán hasta el 15 de marzo. Los montos de las subvenciones variarán según la necesidad y el número de solicitantes. Debido a los fondos limitados disponibles, no se garantiza que los solicitantes reciban asistencia de este programa.