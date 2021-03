La policía no tiene pistas sobre el homicidio de una mujer en Palm Springs; los seres queridos exigen respuestas

Los seres queridos de una mujer que fue encontrada muerta en su casa de Palm Springs el mes pasado están tratando de mantener viva la investigación.

La policía aún no ha capturado a un sospechoso en el homicidio de Jenny Dillon, de 58 años, y dijo que no han podido determinar a quién buscar. "Me están arrancando el corazón del pecho y lo vuelvo a vivir todos los días", dijo Vicky Guldbech, la mejor amiga de Dillon durante 40 años. "Miro por la ventana y creo que ella estaba al final de la calle".

Guldbech dijo que está devastada después de que el mes pasado, los vecinos de la comunidad Racquet Club Estates en Palm Springs encontraron a Dillon muerta en su casa, en un charco de sangre.

La policía lo está investigando como homicidio. "Me está haciendo un agujero en el corazón", dijo Guldbech. "Todo en mi casa me recuerda a ella". Ha pasado más de un mes desde que mataron a Dillon. Pero sin ningún sospechoso arrestado, Guldbech dijo que le preocupa que la investigación se haya enfriado. "Soy la voz de Jenny, por lo que es mi obligación asegurarme de que esto sea investigado, y mi frustración es que no estamos escuchando nada", dijo. "Es una ciudad pequeña. Alguien tenía que haber visto algo; tiene que haber imágenes de video; tiene que haber pruebas sobre Jenny". Pero hasta ahora, la policía dice que no ha aparecido mucho. "No tenemos ninguna pista sólida en esta investigación en este momento", dijo el teniente William Hutchinson del PSPD. Dijo que los detectives registraron el área circundante en busca de algo que pudiera guiar la investigación hacia adelante. "Hemos buscado pistas en los vecindarios; hemos solicitado videos de todos los vecinos por cuadras, muchas, muchas, muchas cuadras. Puedo decirles que en el segundo que hicimos eso, recibimos más de 1,100 videos para buscar". Algunas de las pruebas de ADN en este caso aún están siendo procesadas por laboratorios del Departamento de Justicia, pero Hutchinson dijo que eso podría llevar tiempo. “Casos como este, lamentablemente a veces pueden llevar semanas, meses, años”. Mientras tanto, el barrio en el que vivía Dillon está al límite. "Todos hemos instalado más seguridad debido a esto", dijo Guldbech. "Estaban asustados." En busca de justicia sin descanso, la policía y los seres queridos de Dillon esperan lo mismo. "Alguien sabe lo que le pasó a Jenny y tenemos que averiguarlo, y queremos averiguarlo", dijo Hutchinson. "Somos todo lo que tiene", dijo Guldbech. La policía todavía está buscando pistas; si sabe algo, llame al Departamento de Policía de Palm Springs o Valley Crime Stoppers para permanecer en el anonimato.