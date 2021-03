Declaran nulo un juicio contra un conductor de Lyft acusado de agredir sexualmente a un adolescente

Kunamundo

Los procedimientos judiciales para un conductor de transporte acusado de agredir sexualmente a un menor de 13 años en un resort de Palm Desert se detuvieron abruptamente, y se declaró la anulación del juicio, por condiciones medicas del acusado, informó hoy la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside.

El juez de la Corte Superior del Condado de Riverside, Albert J. Wojcik, declaró la nulidad del juicio en el segundo día de selección del jurado contra Ismael Gaspar de Cathedral City en el Southwest Justice Center en Murrieta. Gaspar, quien permanece libre con una fianza de $ 55,000, está programado para regresar a la corte en el Centro de Justicia Larson en Indio el 1 de abril, donde podría establecerse una nueva fecha para el juicio.

El acusado tiene un cargo de robo con allanamiento de morada y de cometer actos lascivos con un niño menor de 14 años, y dos cargos cada uno de copulación oral de un menor de 14 años y proporcionar a un menor una sustancia controlada. Se enfrenta a una sentencia máxima de 16 años en una prisión estatal si es declarado culpable de los cargos. Gaspar fue arrestado el 26 de marzo de 2018 bajo sospecha de agredir sexualmente a la adolescente días antes en el Marriott Shadow Ridge Resort.

Según un escrito del juicio preparado por el fiscal adjunto Gypsy Yeager, Gaspar conoció al menor dos días antes del presunto asalto cuando la recogió para llevarla. Los dos supuestamente fumaron metanfetamina antes de intercambiar información de contacto, durante la cual ella le dijo al acusado su verdadera edad, según la fiscalía. Gaspar conducía para Lyft en ese momento, según documentos judiciales. La pareja supuestamente se reunió nuevamente el 20 de marzo de 2018.

Según el escrito del juicio, él le llevó rosas y los dos fumaron marihuana antes de ir al resort, donde el acusado irrumpió en el gimnasio y agredió sexualmente a la víctima en el interior. La adolescente "le dijo al acusado que no quería tener relaciones sexuales, pero tenía miedo de que si no lo hacía, el acusado la secuestraría y la robaría pertenencias ", dice el escrito. Gaspar no tiene condenas por delitos graves documentadas en el condado de Riverside.