Festival de música de Coachella pospuesto hasta la primavera de 2022

Variety citó a dos fuentes de la industria que dijeron que el popular festival de dos fines de semana se trasladará de octubre de 2021 a abril de 2022 debido a preocupaciones sobre "la incertidumbre sobre la pandemia de COVID-19".

El medio también informó que Stagecoach, el festival hermano de música country de tres días de Coachella, también podría retenerse hasta 2022, pero no se publicaron fechas específicas.

El promotor del evento Goldenvoice no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Coachella, que atrae a más de 250.000 fanáticos durante dos fines de semana a el Empire Polo Club en Indio, originalmente estaba programado para el pasado mes de abril, pero fue pospuesto un mes antes debido a la pandemia de COVID-19. Luego se reprogramó para dos fines de semana en octubre pasado, antes de ser aplazado nuevamente a los fines de semana del 9 al 11 de abril y del 16 al 18 de abril de este año. El Dr. Cameron Kaiser, oficial de salud pública del condado de Riverside, firmó una orden en enero rechazando las fechas de abril, citando preocupaciones sobre la pandemia. Variety informó que los organizadores fijaron una fecha de regreso en octubre de 2021 para Coachella, aunque el promotor del evento nunca confirmó oficialmente esa nueva fecha. La portavoz del condado, Brooke Federico, dijo a City News Service que el condado no participó en la decisión informada del jueves. "Si se tomó esa decisión, no la tomó el condado. No se han emitido otras órdenes de salud relacionadas con Coachella", dijo. La economía de Coachella Valley perdió más de $ 700 millones debido a la ausencia de ambos festivales, según un informe anterior de Coachella Valley Economic Partnership. Todas las compras de boletos para las fechas anteriores serán honradas siempre que se realicen los festivales, dijeron los organizadores anteriormente. Rage Against the Machine, Travis Scott y Frank Ocean estaban listos para encabezar Coachella, mientras que Lil Nas X, Carrie Underwood, Alan Jackson y ZZ Top estaban programados para encabezar Stagecoach. No está claro cómo afectará este último aplazamiento a las alineaciones futuras.