Reacciones locales ante el flujo de migrantes en la frontera con México

Crecen las críticas contra la administración del presidente Joe Biden por el aumento de la llegada de personas a la frontera con méxico.

Según el Departamento de Seguridad Interior esta cantidad de migrantes no se había registrado en los últimos 20 años.

El congresista, Dr. Raul Ruiz habló sobre la situación en la frontera con México durante un breve descanso tras inyectar vacunas contra el COVID-19 en Coachella.

“Lo que sabemos es que el sistema inmigratorio está fracasado y el presidente Trump lo dejó peor”, dijo Ruiz.

El Centro de Investigación Pew indica que más de 18,000 mil personas con familias y más de 9,000 niños sin acompañantes llegaron al país solo en el mes de febrero de este año.

La última vez que niveles altos como estos fueron registrados fue en marzo del 2019, según Pew.

“Sabemos también que los inmigrantes vienen cada año, especialmente durante la primavera no importa quien es presidente”, agregó Ruiz.

La administración de Biden ha desmantelado muchas de las políticas inmigratorias de Trump.

Entre ellas, la de deportar a niños que llegaban solos a la frontera y obligar a solicitantes de asilo que esperaran su proceso en México.

“Trump tenía la idea de que si podíamos demostrar la crueldad la gente tendría miedo de venir a Estados Unidos”, dijo Amalia Uribe DeAztlan.

DeAztlan es la fundadora y presidenta de las Mujeres Demócratas del Desierto. Ella dice que la situación ahora se está tratando de una forma humanitaria.

“Biden está diciendo, por favor no vengan, no tenemos la forma de mantenerlos Pero a los niños se van a quedar porque no los vamos a regresar a sus países, donde pueden ser víctimas de tantos crímenes”, comentó DeAztlan.

Y agrega que los críticos de Biden buscan engrandecer el problema contra el presidente.

“Biden logró hacer lo que Trump no hizo en términos de coronavirus. El virus estaba atacando y no estaba haciendo nada para solucionar el problema”, señaló Deaztlan.

El congresista Ruiz destaca que Biden heredó estos problemas de Trump.

“Con las pólizas de odio, de miedo, crueldad, de separar a los niños de los padres, de una pared que no es efectiva, no trabajo. El presidente Biden está construyendo el sistema inmigratorio poniendo más personas que pueden ayudar a procesar las aplicaciones. Con esa humanidad él va reunir a las familias y procesar los casos de auxilio de las personas para que tengan a personas en corte”, concluyó Ruiz.

Los republicanos comentan que las políticas de Biden están ocasionando el aumento de los cruces de forma irregular a Estados Unidos.