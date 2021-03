Estatua “Forever Marilyn” en lios legales, pelean por su ubicación.

Kunamundo

Un juez emitió una orden de restricción temporal el lunes 29 de marzo para detener la instalación de la estatua de Forever Marilyn, como respuesta a un grupo que se opone a la locación, “Las personas que apoyan a Marilyn frente al museo creen que traerá turistas a la ciudad y no lo estamos negando. Lo único que estamos discutiendo es su ubicación en Museum Way ”, dijo la cofundadora de CReMa Trina Turk.

Esto podría significar que la gran inauguración de las estatuas podría retrasarse más allá del 25 de abril. La próxima audiencia será el 9 de abril. A partir del martes 30 de marzo.

“Sentimos que el museo es la institución cultural más importante de la ciudad de Palm Springs, es un hermoso ejemplo de arquitectura moderna de mediados de siglo que también atrae a los turistas”, dijo Turk. Ella y otros argumentan que la ciudad está violando los códigos y las leyes de zonificación de planificación al cerrar Museum Way y que interfiere con un plan de 2016 en el centro de Palm Springs por el que la comunidad ha luchado.

“Museum Way fue parte de ese plan. Era una vista sin obstáculos desde Palm Canyon Drive hasta el museo ”, dijo Turk. Como parte del plan de 2016, había un lugar designado para Marilyn en el parque del centro. "Simplemente no entendemos por qué hubo este cambio de último minuto, hecho de una manera inusual, sin muchas oportunidades para la retroalimentación del público", dijo Turk. Por otro lado, la alcaldesa de la ciudad de Palm Springs, Christy Holstege, dijo que sí celebraron reuniones públicas sobre el regreso de las estatuas. “Es lamentable que haya un litigio en torno a esta estatua. Realizamos una audiencia pública y reuniones públicas sobre este tema y no escuchamos esta oposición ”, dijo Holstege. "Lo estamos escuchando ahora que tenemos un acuerdo firmado para seguir adelante", agregó. A partir del martes 30 de marzo, Marilyn todavía está lista para comenzar su viaje de regreso al desierto el 5 de abril desde Nueva Jersey con una gran inauguración el 25 de abril.