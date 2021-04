Conserve su tarjeta de vacunación podra requerirla en un futuro, recomiendan autoridades de salud.

Kunamundo

Una vez que reciba su primera dosis de la vacuna, se le emitirá una tarjeta de vacunación, lo mejor será guardara en un lugar seguro porque podría ser la clave para llegar a los lugares a los que debe ir en el futuro.

La tarjeta de vacuna que se le expide cuando recibe una vacuna tendrá el nombre de la vacuna, la fecha en que la recibió y dónde la obtuvo.

El CDC dice que debe conservar su tarjeta de vacunas y recomienda tomarle una foto para usarla como copia de seguridad. Si está recibiendo vacunas de Pfizer o Moderna, deberá llevar su tarjeta de vacunas cuando reciba su segunda dosis.

Con las vacunas Covid-19 cada vez más generalizadas, es posible que pronto necesite llevar una prueba de que ha sido vacunado para hacer algo como viajar o ir a un concierto. Si bien algunas empresas han estado trabajando en aplicaciones de teléfonos inteligentes u otros sistemas para crear una prueba digital de vacunación, en este momento la tarjeta CDC en papel es casi toda la prueba que obtiene. Es por eso que Staples y Office Depot quieren ayudarlo a mantener su tarjeta de papel en buenas condiciones. Las dos compañías están ofreciendo laminaciones gratuitas de tarjetas de vacunación Covid-19 completadas. Un portavoz de Staples le dijo a CNN que el servicio está disponible en todas las ubicaciones de Staples en los EE. UU. Y que actualmente aún no tiene una fecha de finalización. La oferta de Office Depot está disponible en las ubicaciones de Office Depot y Office Max. Debe traer una copia de un cupón con su tarjeta de vacuna para recibir la laminación gratuita. La oferta está disponible hasta el 25 de julio. Pero laminada o no, recuerda que no debes publicar una foto de tu tarjeta en las redes sociales. Nadie necesita lidiar con el robo de identidad en este momento.