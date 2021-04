“No importa de donde vengas”: Joven destinada a Harvard del valle espera poder inspirar a otros

Kunamundo

Elizabeth Esteban se ha convertido en un orgullo de del Valle de Coachella.

En unos meses, ella se irá a estudiar a una de las universidades más destacadas del país, la Universidad de Harvard en el estado Massachusetts.

“Quiero ser abogada de inmigracion, quiero estudiar ley, y en el futuro convertirme en una congresista”, dijo Esteban.

La estudiante de secundaria Desert Mirage dice que no se imaginó que sería aceptada o que muchos menos ganaría una beca que la pagara todos sus estudios.

Elizabeth vive humildemente con su familia en Thermal. Una comunidad agrícola de escasos recursos al este del valle de Coachella. En más de una ocasión, Elizabeth luchó contra los problemas de conectividad en su vecindario para sus clases virtuales.

“Como vivo en una comunidad que no tiene muchos recursos me sentí como que no iba ser aceptada”, dijo Esteban.

Pero los contratiempos no la detuvieron.

Por medio de un correo electrónico, Elizabeth recibió con emoción la noticia que fue aceptada. Ella grabó cuando abrió el mensaje.

“Empecé a llorar y fui corriendo a la cocina a mis padres”, dijo Esteban.

Sus padres provienen de Michoacán y se dedican a la cosecha. También son parte del grupo indígenas purépechas.

“Mis padres al principio no entendieron la importancia como tan grande era este logro entonces, después de lo que entendieron me abrazaron y dijeron que tan orgullosos estaban de mi”

La joven de 17 años se graduará con altos honores de la de secundaria Desert Mirage.

“Es increíble que una estudiante sea tan sobresaliente durante esta época”, dijo la directora de la secundaria Alma Gonzalez.

La señora Gonzalez dice que dice estar llena felicidad que la joven haya logrado sus metas académicas.

“No lo puedo creer, es algo tan bonito que uno de nuestros alumnos haya obtenido esta admisión a una de las universidades más prestigiosos de todos los Estado Unidos es increíble”, dijo Gonzalez.

Aún le faltan varios meses para que Elizabeth embarque su nuevo capítulo. Mientras reconoce que es un ejemplo, ella desea no solo ser la única.

“En una nación que está hecha de posibilidades y que nuestros padres vinieron a darnos una vida mejor, debemos de por lo menos intentar por ellos y por nuestra comunidad, y por las personas que creen en nosotros”, concluyó Elizabeth.

La beca de Elizabeth cubre todas las clases, pero no sus gastos diarios.

Si usted le gustaría ayudar aqui puede presionar en enlace para su página GoFundMe.

https://www.gofundme.com/f/support-elizabeths-academic-journey-to-harvard?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=copy_link&utm_source=customer