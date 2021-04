Fracasa votación de la junta escolar del Desert Sands para regresar a la escuela 4 dias a la semana

Kunamundo

La propuesta inicial presentada por el superviso sugeria que estudiantes regresaran 4 dias a la semana sin embargo encontro oposición y al final sol se acordó que solo estudiantes a punto de graduarse es decir del ultimo grado pudieran regresar al campus .

Este posible cambio ocasionara que nuevamente empleados y maestros modificaran su horarios para cumplir con las nuevas necesidades.



El Presidente de la unión de maestros Trina Gonzalez argumentó que el plan no ha sido negociado y que dos tercios de los maestros unos 850 no estan de acuerdo con regresar a las aulas al 100%.

"It's just such a short amount of time that they don't feel that there's a lot that can be accomplished. None of this has anything to do with not wanting to return to the classroom, not wanting to have students in the classroom, not wanting to provide a quality education."

"Es muy corto el tiempo para todo lo que se necesita lograr, nada de la decision de no regresar tiene que ver con no querrer proveer a nuestros estudiantes una educacion de calidad."

Por ahora se determino que los jovenes de ultimo grado regresaran el proximo 3 de mayo justo un mes antes del ultimo dia escolar.