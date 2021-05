Fiscal del Condado se une a la demanda para detener la posible liberación de 76,000 prisioneros en todo el Estado

Kunamundo

El fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, anunció hoy que se unirá a los principales fiscales en más de 40 condados en una demanda para detener la posible liberación de 76,000 prisioneros bajo un programa implementado por funcionarios estatales sin participación pública.

"Las víctimas y sus familias merecen ser escuchadas sobre cómo estas regulaciones podrían afectarlas a ellas ya la seguridad pública en general", dijo Hestrin, y agregó que algunos de los reclusos que podrían recibir libertad condicional anticipada han sido condenados por delitos violentos. Un total de 44 condados han firmado la acción civil contra el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California. Están buscando una orden judicial temporal para evitar cualquier posible liberación anticipada de los reclusos sin que se establezca primero un "período transparente y riguroso para los comentarios públicos", según los fiscales. PUBLICIDAD La demanda se llevará a cabo en el Tribunal Superior del Condado de Sacramento. Aún no se ha fijado una fecha para la audiencia inicial. "Revisaremos los detalles de la demanda una vez que recibamos el servicio y continuaremos trabajando con nuestros socios para promover la rehabilitación y la responsabilidad de una manera consistente con la seguridad pública", dijo la portavoz del CDCR, Vicky Waters, a City News Service. En una petición de cinco páginas presentada a principios de este mes, los fiscales de distrito criticaron la declaración de la secretaria del CDCR, Kathleen Allison el mes pasado, de una emergencia bajo la sección 5058.3 del Código Penal para convertir a los 76,000 presos en candidatos para créditos por buen tiempo en función de su comportamiento mientras estaban encarcelados. y participación en programas de rehabilitación. La representante de la agencia, Dana Simas, le dijo a City News Service el 13 de mayo que el cambio regulatorio de emergencia anunciado por la agencia cumple con la Proposición 57 aprobada por los votantes de 2016. "Le dio al CDCR la autoridad para presentar regulaciones que brinden oportunidades para que las personas encarceladas reciban 'créditos por buena conducta'", dijo Simas. Los funcionarios dijeron anteriormente que el uso de la disposición del Código Penal que ofrece "crédito de seguridad mínimo" y "obtención de crédito para los presos" se basa en las prioridades presupuestarias del año fiscal 2020-21 del gobernador Gavin Newsom. Simas negó que hubiera una liberación anticipada automática de cualquier preso. El CDCR no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda. Hestrin y los otros 43 DA alegan que Allison actuó fuera del alcance de lo que permite la ley estatal, y no hubo justificación para declarar una emergencia para implementar el programa de crédito. Según los fiscales, según el Código de Gobierno, y en particular la Ley de Procedimiento Administrativo de California, el CDCR debe proporcionar aviso público y un período de comentarios, de al menos 45 días, antes de seguir adelante con un cambio operativo tan significativo como el de la mesa. Simas respondió que se planea un período de comentarios públicos, pero no hubo detalles sobre cuándo podría comenzar y terminar. Tampoco se informó sobre cuántos de los 76,000 presos son del condado de Riverside.