Salen imágenes de la cáamara corporal del tiroteo mortal que involucro a oficial…

Se publican imágenes de la cámara corporal del tiroteo mortal involucrado en el diputado en la I-10.

El Departamento del Sheriff del condado de Riverside ha publicado las imágenes de la cámara corporal y la llamada del despachador para un tiroteo mortal involucrado en un diputado en la Interestatal 10 cerca de Whitewater el 9 de abril de 2021.

El tiroteo muestra a un hombre armado con una palanca acercándose a un agente en el costado de la Interestatal 10 cerca de Whitewater.

El tiroteo provocó un atasco masivo en la I-10 que se extendió hasta Palm Springs durante la mayor parte del día.

El incidente comenzó cuando los agentes fueron llamados a Whitewater Canyon Road, justo al este de Whitewater, a las 8:47 am. El hombre se encontraba rompió su parabrisas con una piedra, causando daños.

El hombre, identificado como Gabriel Muñoz Jr, 40, de Cathedral City, luego entró en la mediana central de la I-10 cerca de la barandilla. A las 9:11 a.m., el oficial le pide a Muñoz que deje caer los artículos en su mano mientras continúa monitoreando en qué dirección camina.

El oficial continúa siguiendo a Muñoz mientras cruza la cerca de la rampa de salida y se dirige hacia la I-10. El diputado baja por la rampa de entrada para detener el tráfico mientras Muñoz se dirige a la mediana del centro. Muñoz llega a la mediana central y continúa caminando hacia el oeste a lo largo de la barandilla, sin embargo, se da la vuelta cuando se da cuenta de que el vehículo del Sheriff llega detrás de él desde los carriles en dirección oeste. El agente sale de su vehículo, con una pistola y le pide al hombre que no se acerque más.

El diputado sigue ordenando a Muñoz que no se acerque y la radio del departamento les avisa de la situación. "Tengo uno a punta de pistola, él viene hacia mí. No tengo nada más que mi arma", dijo el oficial al despacho. Continúa ordenando a Muñoz que no se acerque más, advirtiéndole por última vez que le disparará si continúa acercándose. A pesar de la advertencia, Muñoz sigue acercándose al diputado, en un momento cambiando la llanta de hierro de su mano izquierda a su mano derecha. El diputado ordena a Muñoz que lo deje caer antes de que dispare, varios tiros. "¡Señor, le voy a disparar, le voy a disparar, déjelo!", Dijo el oficial justo antes del tiroteo.

Se tomaron medidas para salvarle la vida a Muñoz, pero fue declarado muerto en el lugar. El tiroteo será investigado por el Grupo de Trabajo de Detalles de Investigaciones de la Fuerza del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside. El grupo de trabajo incluye investigadores de la Oficina del Fiscal de Distrito y la Unidad Central de Homicidios del Departamento del Sheriff. "Esta investigación examinará la llamada de servicio original, las acciones del Sr. Muñoz y el oficial involucrado en el tiroteo", dijo el alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco. El Departamento del Sheriff lanzó una revisión interna del tiroteo y las acciones del oficial. La oficina del Fiscal de Distrito también está revisando el incidente.