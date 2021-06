Pequeña pierde la vida en un accidente el fin de semana…

Kunamundo

Niña de 7 años muere en accidente en la I-10 en Thousand Palms durante el fin de semana.

La oficina del forense identificó a una niña de 7 años que murió en un accidente en la Interestatal 10 en Thousand Palms durante el fin de semana.

El accidente ocurrió el domingo aproximadamente a la 1:52 a.m.en el lado este de la I-10 en la rampa de salida de Monterey Avenue, según la Patrulla de Caminos de California. La niña de 7 años fue identificada más tarde por la oficina del forense como Natalie Tellez de Indio. Las autoridades dijeron que fue declarada muerta en Eisenhower Health en Rancho Mirage una hora después del accidente.

La familia ha iniciado una página de GoFundMe para los gastos del funeral Click here to visit the page.

El accidente se informó inicialmente como un vehículo con una llanta reventada. No hubo información adicional sobre el accidente. Nos comunicamos con la oficina de Indio - CHP para obtener detalles adicionales y estamos esperando una devolución de llamada.