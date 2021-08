Líderes del Valle presionan por representación en IID en nueva comisión

Kunamundo

Los líderes locales del Valle de Coachella están presionando por una representación justa dentro del Distrito de Irrigación Imperial.

La junta de IID no tiene representantes del valle, a pesar de que el distrito proporciona servicios públicos tanto aquí como en el condado de Imperial.

El jueves, la nueva Comisión de Energía de Coachella Valley se reunió por primera vez en Coachella.

Es un grupo formado por representantes tanto del valle como del IID.

Se están proponiendo determinar cómo será el futuro cuando expire el contrato de arrendamiento de energía de 99 años en 2033. "Si continuamos, si nos seguimos con el contrato", dijo el alcalde de Coachella, Steven Hernández.

El asambleísta Chad Mayes presentó un proyecto de ley para conseguir un representante de Coachella Valley en la junta del IID. Sin embargo, el distrito no quiere ceder el control del agua, que se proporciona exclusivamente en el condado de Imperial.

"No se trata de derechos de agua, no se trata de tomar el agua del condado de Imperial", dijo Hernández. En cambio, se formó la comisión. Pero su función es solo de asesoramiento, y los miembros no tienen ningún control sobre la junta. "Creo que también fue un mecanismo defensivo para evitar lo que se proponía en la legislación", dijo la alcaldesa de La Quinta, Linda Evans. "Lo que significaba tener una representación elegida del Valle de Coachella, que representa claramente la mayor parte de la base de clientes y la base de ingresos de IID".

Evans dijo que está abierta a la colaboración, pero mantiene un nivel de escepticismo. "Las acciones del pasado de la junta directiva del IID, no han demostrado voluntad de cooperar", dijo. "Este es su esfuerzo por demostrar que quieren ser más cooperativos". Gloria Fernandez representa a comunidades no incorporadas como La Meca y North Shore. Ella está luchando por una representación equitativa después de decir que no se ha dado prioridad a los grandes cortes en el valle. "La infraestructura, los polos, todo es viejo", dijo Fernández. "Necesita ser reemplazado." Los líderes del valle dijeron que esperan que la reunión del jueves sea el primer paso en la dirección correcta. "Tendremos que esperar y ver hasta dónde llegamos en este proceso", dijo Evans. La comisión se reunirá mensualmente.