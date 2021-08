Niño de 4 años del condado de Riverside muere de COVID-19

Kunamundo

Un niño de cuatro años del oeste del condado de Riverside murió después de contraer COVID-19, anunciaron el viernes funcionarios de salud del condado.

Las autoridades dijeron que la muerte tuvo lugar durante la primera semana de agosto, sin embargo, los funcionarios esperaron para informar la causa de la muerte hasta recibir la confirmación de la oficina del forense.

El niño es la persona más joven del condado en morir a causa del virus desde que comenzó la pandemia. Los datos del condado muestran que esta muerte marca la tercera muerte por COVID-19 en el grupo de edad de 0 a 17 años. “Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia, los amigos y otras personas afectadas por la muerte de este niño”, dijo el Dr. Geoffrey Leung, funcionario de salud pública del condado de Riverside. “Esta tragedia nos recuerda que este virus no discrimina entre jóvenes y mayores. La muerte de este niño fortalece nuestro compromiso de detener esta pandemia antes de la pérdida de otra vida joven ". El condado de Riverside ha informado 4,727 muertes relacionadas con COVID-19 en el condado de Riverside desde el inicio de la pandemia. Los datos del condado muestran que la gran mayoría de las muertes han involucrado a personas mayores de 30 años, pero ha habido un puñado de adolescentes y adultos jóvenes que han muerto a causa del virus, algunos con problemas de salud subyacentes. Las autoridades confirmaron que el niño de 4 años no tenía problemas de salud subyacentes. “Es simplemente desgarrador que COVID-19 le haya quitado la vida a alguien tan joven. Mis pensamientos y mis más sinceras condolencias están con la familia del niño en este momento tan difícil ”, dijo la Supervisora ​​Karen Spiegel, Presidenta de la Junta. "Esta pérdida nos recuerda a todos que proteger a aquellos en nuestra comunidad que aún no son elegibles para las vacunas, incluidos los niños menores de 12 años, debe ser nuestra principal prioridad".