Referencias y parodias incluidas en la nueva película “Scary Movie”

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

A lo largo de sus distintas entregas, “Scary Movie” se ha caracterizado por parodiar películas, series y fenómenos de la cultura popular que han marcado a la audiencia y se han convertido en éxitos de taquilla. La sexta película de la saga de comedia llegará a los cines este 5 de junio, 13 años después de su antecesora, “Scary Movie 5”, estrenada en 2013.

Hacemos un repaso de algunas de las referencias y parodias que aparecen en la película, que recupera el humor irreverente que convirtió a “Scary Movie” en un fenómeno cinematográfico. Como en las primeras entregas, Ghostface, el asesino de la franquicia “Scream”, vuelve a tener un papel destacado. En esta ocasión, la famosa máscara vuelve a ser modificada con expresiones exageradas que se han convertido en una de las insignias de identidad de la saga.

Entre las producciones más recientes que sirven de inspiración para la película se encuentran “Squid Game” y “Wednesday”, ambas de Netflix. Los avances muestran referencias a los guardias enmascarados y a los juegos mortales de la exitosa serie surcoreana, mientras que Wednesday es rebautizada como Tuesday.

La película biográfica de Michael Jackson, “Michael”, estrenada en abril pasado, también es retratada dentro de esta producción. El actor y comediante Kenan Thompson es el encargado de dar vida a una distorsionada versión del llamado Rey del Pop. Mientras que una divertida versión de M3GAN, la muñeca androide con inteligencia artificial, es presentada realizando espectaculares piruetas.

Un payaso muy parecido al de la cinta “Terrifier” aparece en “Scary Movie” convertido en un Santa Claus que regala partes humanas a los niños, manteniendo el humor ácido característico de la saga. A la vez que las referencias a “Weapons” pueden identificarse por la peculiar forma en la que corren los niños.

“Sinners” también inspiró a “Scary Movie” con referencias a los vampiros y a varios de los escenarios de la película que le valió a Michael B. Jordan el Oscar a mejor actor. Algo similar ocurre con “The Substance”, cinta protagonizada por Demi Moore, ya que en una escena aparece un líquido similar al de la película de 2024, aunque rebautizado como “The Stuff”.

También se hace referencia a “Smile”, la película que propone que una entidad maligna provoca que las personas sean aterrorizadas por gente que sonríe de manera aterradora.

“Scary Movie” es protagonizada por Anna Faris, Regina Hall, Shawn Wayans y Marlon Wayans, actores que ya habían participado en entregas anteriores de la franquicia.

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