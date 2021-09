Padre de soldado local herido en Kabul habla sobre el estado de su hijo

Kunamundo

Un Marine del valle de Coachella continúa recuperándose tras sufrir heridas graves en el atentado del aeropuerto de Kabul.

Cpl Salvador Lule

El soldado Salvador Lule de la Ciudad de Indio se encontraba estacionado con su equipo en Kabul afganistán cumpliendo su servicio militar.

El joven estaba ayudando a evacuar a gente en el aeropuerto cuando el Estado Islamaco lo bombardeó.

“El accidente pasó el jueves y a nosotros nos avisaron el viernes, pero no más avisaron del accidente, pero no sabíamos cómo estaba el o la gravedad del accidente”, dijo su padre Francisco Lule.

Lule dice que temía lo peor ya que 13 soldados estadounidenses murieron en el ataque suicida.

“Cuando yo supe del accidente, la verdad me sentí muy mal, en verdad no supe lo que había pasado”, dijo Lule.

Fue hasta el sábado por la noche que Francisco pudo hablar con su hijo.

“Ya cuando hablé con él me sentí un poco mejor, ya me dijo que estaba completo, que podía caminar, me sentía mejor”, dijo Lule

El joven hispano se graduó de la secundaria de La Quinta en el 2009.

Su familia cuenta que él se unió al cuerpo de los marines para ayudar a su familia y servir al país.

Su madre y otro hermano se encuentran a su lado en el centro militar médico nacional Walter Reed.

“Yo le pregunté luego si podía caminar, él puede caminar, ahorita tiene muchos golpes, de allí en fuera está bien gracias a Dios”, dijo Lule.

La familia dice estar agradecida con las oraciones de la comunidad mientras su hijo se recupera.

“Y gracias a dios lo tenemos con vida que es lo más importante” , concluyó Lule.

Se ha creado una campaña Go Fund Me para ayudar a la familia en estos momentos difíciles.