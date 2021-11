Después de muchos años, dos veteranos locales reciben sus medallas por su servicio

Este lunes, el congresista Raúl Ruiz presentó medallas para dos veteranos que lucharon en el campo de batalla por el país.

“Es muy importante reconocerlos, elevarlos, y reconocer el sacrificio que han hecho para nosotros”, dijo el congresista Raul Ruiz.

James Wiskus se enlistó en el ejército en 1970 y pasó dos años en Vietnam.

Después de regresar, fue condecorado por su sacrificio y devoción. Lamentablemente, con el tiempo, las medallas se extraviaron. Hoy, frente a la comunidad se las volvieron a presentar.

“very appreciative, thank you very much”

Agradezco esto mucho, muchas muchas gracias” dijo James Wiskus en inglés. Su esposa Susana Wiskus lo acompañó a la ceremonia.

“Yo me siento orgullosísima que él estuvo en la guerra, que peleó, que nos dio libertad a todos, no solo a mi, si no a todos en completo”, dijo Susana.

Mike Mrsny es un veterano de la infantería de la marina. Desde 1978 a 2008 recorrió España, Japón, e Irak luchando por el país en conflictos.

Hoy finalmente se le presentó la prestigiosa estrella de bronce que se le otorgó hace más de 15 años. El congresista Raúl Ruiz hoy le colocó el honorable premio.

“Es bonito recibir el reconocimiento”, dijo Mike Mrsny.

“El señor Mrsny recibió la medalla de la Estrella Bronze, que es la cuarta más alta medalla de honores a un veterano y el vive en Anza y nunca lo ha recibido”, dijo el congresista Ruiz.

Este día de los veteranos ahora será un poco más especial para estos dos hombres que sirvieron en las fuerzas armadas.

“Las medallas son símbolos para las familias, las próximas generaciones, que pueden ver la historia del veterano que dio servicios y también es como cerrar un capítulo de sus vidas”, concluyó Ruiz.

El día de los Veteranos es este jueves 11 de noviembre.