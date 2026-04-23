El Departamento de Justicia de EE.UU. reclasifica la marihuana medicinal con licencia estatal como una droga menos peligrosa

Por Hannah Rabinowitz, Steve Contorno y Alicia Wallace, CNN

El secretario de Justicia interino de EE.UU., Todd Blanche, firmó este jueves una orden que reclasifica la marihuana medicinal autorizada por el estado como una droga menos peligrosa. Esta decisión cambia una política que durante décadas ha dificultado la investigación de los posibles beneficios medicinales de la droga.

La orden de Blanche no legaliza el uso recreativo bajo la ley federal. En cambio, traslada la marihuana medicinal autorizada de la Lista I —que incluye las drogas más restringidas, como la heroína y el éxtasis— a la Lista III, la misma categoría que algunos medicamentos recetados como la ketamina y el Tylenol con codeína.

También ofrece una exención fiscal a los distribuidores autorizados de marihuana medicinal y flexibiliza algunas restricciones para la investigación de sus efectos.

“Estas medidas permitirán una investigación más específica y rigurosa sobre la seguridad y la eficacia de la marihuana, ampliando el acceso de los pacientes a los tratamientos y capacitando a los médicos para tomar decisiones sanitarias mejor fundamentadas”, escribió Blanche en una publicación en X.

La Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) celebrará audiencias administrativas ante un juez sobre el cambio de normativa, dijo Blanche.

Ya ha habido varios intentos para reclasificar la marihuana como sustancia nociva y, aunque siempre ha sido objeto de debate, ninguna administración logró aprobar una normativa definitiva. El expresidente Joe Biden inició un nuevo intento durante el último año de su mandato, pero no se concretó antes de que dejara el cargo.

Los críticos atribuyeron la lentitud del proceso a la reticencia de la entonces administradora de la DEA, Anne Milgram. La norma también estaba programada para ser sometida a audiencias administrativas antes del final del mandato de Biden, pero el juez principal de la DEA la suspendió indefinidamente.

En un decreto emitido el pasado mes de diciembre, el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia que acelerara el proceso e impulsara el cambio de normativa propuesto por Biden.

Pero en los meses siguientes hubo poca movilización pública, y los defensores de la flexibilización de las regulaciones se sintieron cada vez más frustrados.

El propio Trump pareció expresar su frustración por la demora durante el fin de semana cuando le dijo al presentador de podcasts Joe Rogan, partidario de la reclasificación de la marihuana, en un evento en la Oficina Oval: “Me están tomando el pelo”.

Fuentes consultadas por CNN indicaron que tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia se han enfrentado a una creciente presión por parte de la industria del cannabis para que se apruebe el cambio de clasificación.

Mientras se ultimaba un plan para seguir adelante, algunos miembros del Departamento esperaban dar a conocer sus decisiones el 20 de abril, un día de celebración para los entusiastas de la marihuana, pero se les dijo que sería inapropiado, según dos fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Ahora, es probable que este esfuerzo revitalizado se enfrente rápidamente a impugnaciones legales por parte de los críticos, quienes afirman que la rebaja de la calificación podría fomentar el uso recreativo de una droga dañina.

Sin embargo, la flexibilización de las restricciones en torno a la marihuana goza de amplio apoyo. Una encuesta del Pew Research Center de 2024 reveló que casi seis de cada diez estadounidenses apoyan la legalización del cannabis recreativo.

Kim Rivers, CEO de la empresa de marihuana Trulieve, le agradeció tanto a Trump como a Blanche por “cumplir” su promesa de reclasificar la marihuana.

“El doble enfoque de utilizar la vía del tratado y el proceso de elaboración de normas garantiza que la reclasificación de la marihuana medicinal se produzca de forma rápida y completa, y es una declaración inequívoca del compromiso del presidente de cumplir su promesa de campaña”, dijo.

El hecho de que el Gobierno federal reconozca el valor medicinal de la marihuana no solo es simbólicamente poderoso, sino que también podría servir como una señal permisiva para los legisladores estatales que actualmente sopesan la legislación sobre el cannabis, dijo Brian Vicente, socio fundador de Vicente LLP, un bufete de abogados especializado en cannabis con sede en Denver.

Según explicó, una reclasificación también tendría implicaciones prácticas, y señaló que una de las más significativas es que las empresas de cannabis podrían dejar de estar sujetas a la Sección 280E del Código de Rentas Internas, una disposición fiscal de principios de la década de 1980 que prohíbe a las empresas dedicadas al “tráfico” de sustancias de la Lista I o II deducir gastos comerciales ordinarios o reclamar créditos fiscales.

“Estamos hablando de miles de millones de dólares en nueva actividad económica, decenas de miles de nuevos empleos o, simplemente, un impulso para esta industria que ha soportado una carga impositiva muy elevada durante años”, dijo Vicente. “Eso supondría un cambio radical para muchísimas empresas de cannabis legal a nivel estatal”.

Desde 2018, las empresas de cannabis han pagado aproximadamente US$ 15.000 millones en impuestos adicionales relacionados con la Sección 280E, según un análisis publicado a principios de este mes por Whitney Economics. Sujetas a la Sección 280E, algunas empresas de cannabis tienen una tasa impositiva efectiva del 70 % o más, según la consultora de cannabis y cáñamo con sede en Portland, Oregon, especializada en investigación económica.

“Al eliminar esta carga impositiva, se logrará un impacto positivo sustancial en estas empresas, en su capacidad para contratar personal, pagar salarios más altos y aumentar su rentabilidad”, afirmó Vicente. “En una economía que atraviesa momentos difíciles, esto podría representar un verdadero triunfo para los estados que albergan estas empresas”.

Vicente afirmó que probablemente el Servicio de Impuestos Internos tendría que emitir directrices sobre la reclasificación de la marihuana a la Lista III.

Otra consecuencia práctica de la reclasificación sería la aceleración de la investigación médica sobre el cannabis, afirmó.

“Durante años, en Colorado y en todo el país, he hablado con universidades y hospitales que desean permitir la investigación, pero temen la ilegalidad federal y la pérdida de fondos federales”, dijo. “Si bien esto no cambiaría el estatus de legalidad del cannabis, lo reclasificaría a la Lista III, lo que ayudaría a acelerar la investigación y sin duda reduciría parte del estigma asociado a esta medicina”.

Según comentó, no se espera que cambien las leyes y regulaciones estatales relativas al cannabis recreativo y medicinal.

La reclasificación de la marihuana no resolverá el conflicto de larga data entre el Gobierno federal y los estados: el cultivo, la fabricación, la venta y la posesión de marihuana para uso recreativo seguirían siendo ilegales, según la ley federal y potencialmente sujetas a la aplicación de la ley y al enjuiciamiento.

Actualmente, las empresas estatales que venden marihuana medicinal legalmente cuentan con algunas protecciones federales a través de la legislación de asignaciones presupuestarias, que restringe la interferencia del Departamento de Justicia en estos programas.

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