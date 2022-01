Demanda por las pruebas sigue alta, CVUSD continúa con sus esfuerzos en ofrecerlas para la comunidad

Muchos hoy salieron a hacerse la prueba después de las celebración del fin de año y asegurarse de no contagiar a familiares.

La demanda de las pruebas de COVID-19 sigue siendo alta en el valle de Coachella.

Este lunes, cientos de personas acudieron a hacerse una prueba de covid-19 en diferentes lugares de la región.

“Por todos los que viven alrededor de mi, los niños, especialmente mi mamá que tiene 89 años”, dijo Maria Delgado.

Delgado llegó el lunes por la mañana a las oficinas del Distrito Unificado del Valle de Coachella para aprovechar las pruebas disponibles sin costo alguno.

“Está cerca de donde vivo, vivo en Mecca”, dijo Delgado.

En el oeste del valle de coachella una clínica en el aeropuerto de Palm Springs reportó un aumento del 300% en el volumen de pruebas. Una larga fila de coches con conductores esperaron pacientemente para hacerse las pruebas.

En lugares como ese y otros similares en el oeste las citas están reservadas hasta la próxima semana.

“sabemos que hay veces que en el este del valle no hay tantas oportunidades entonces nosotros como distrito sabemos que tenemos que brindar eso”

La portavoz del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella Lissette Santiago dice que ellos siguen ofreciendo pruebas a todos en la comunidad.

Esta semana, las pruebas están disponibles de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.

“El proceso es super fácil, no tienen que asistir a nuestro distrito, cualquier persona que viva en la comunidad donde nosotros ofrecemos las pruebas pueden hacerse la prueba de 15 minutos o también la prueba de a de PCR que le dan los resultados en menos de 48 horas”, dijo Santiago.

Hoy decenas de personas como María esperaron media hora para una prueba de coronavirus.

“Que se animen, que tenemos que hacernos la prueba para que no no nomás estamos con la duda, lo tendré o no lo tendré, no sabe uno”, dijo Maria.

La larga fila y la demanda por las pruebas son un reflejo que muchos están preocupados por estar infectados.

“Este es un tiempo perfecto para que los niños, antes que regresen a sus clases el lunes 10 de enero, puedan hacer las pruebas”, concluyó Santiago.

Las pruebas se ofrecen en las escuelas del Distrito Unificado Del Valle de Coachella y sus oficinas administrativas.

Santiago agrega que están agregando más personal para agilizar el proceso.