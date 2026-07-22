Trump homenajea a los caídos mientras enfrenta un punto de decisión sobre Irán

Por Kevin Liptak, CNN

Los restos de cuatro miembros del servicio estadounidense muertos durante la guerra con Irán regresaron a Estados Unidos este miércoles en féretros cubiertos con la bandera, con sus familias y el presidente Donald Trump observando.

Mientras amenaza con una escalada del conflicto, con el riesgo de represalias y de un mayor peligro para los miles de soldados estadounidenses desplegados en todo Medio Oriente, Trump observó cómo el costo humano de sus decisiones era trasladado del interior de un avión de carga militar, llevado por la pista de la Base Aérea de Dover, en Delaware, y cargado en camionetas que esperaban.

Trump saludó, mirando fijamente al frente. El silencio del traslado fue interrumpido únicamente por el motor auxiliar del avión y un último y angustioso grito de un familiar situado en el lado opuesto de la pista frente a Trump. Tomó poco menos de 20 minutos que los cuatro féretros plateados pasaran del avión a las furgonetas, que se los llevaron.

Quizá nada subraya el peso de la responsabilidad de un presidente más que viajar a Dover para ese solemne ritual. Trump lo reconoció cuando salía de Washington.

“Para mí, es una de las cosas más difíciles de hacer como presidente, pero tiene que hacerse”, dijo antes de despegar en su nuevo Air Force One donado por Qatar.

También insistió en que el conflicto que inició hace más de cuatro meses estaba superando la llamada “prueba de Dover” —la evaluación no oficial que líderes militares y presidentes han hecho durante décadas para determinar si las guerras valen sus consecuencias para el pueblo estadounidense.

“Los estadounidenses no están en contra de la guerra”, insistió. “Acaba de salir una encuesta. Los estadounidenses no quieren precios altos de la gasolina, pero no están en contra de la guerra”.

De hecho, ocurre lo contrario. Una encuesta de The Washington Post publicada la semana pasada encontró que el 68 % de los estadounidenses cree que la guerra con Irán no vale la pena, frente al 28 % que dice que sí. La brecha negativa de 40 puntos es peor de lo que fue para las guerras de Iraq o Afganistán en las encuestas de The Washington Post-ABC News.

Trump ha usado esas guerras, cada una de las cuales duró más y provocó muchas más muertes que la guerra con Irán hasta ahora, para sugerir que el conflictivo enfrentamiento que está supervisando no se acerca ni de lejos al mismo nivel de desastre.

Algunas de las visitas de Trump a Dover durante su primer mandato derivaron de los conflictos de Iraq y Afganistán. En conversaciones posteriores, estaba claramente conmovido por las emociones crudas de las familias que había conocido, pero de manera rutinaria culpaba a sus predecesores por meterse en guerras que no podían terminar.

Sin embargo, la guerra con Irán es obra del propio Trump. Y la impaciencia estadounidense se está agotando mientras él lucha por articular una hoja de ruta sobre cómo podría terminar el conflicto.

En reuniones de política durante la última semana, el presidente ha escuchado opciones para intensificar el conflicto, incluida la posibilidad de atacar carreteras y puentes. Y ha incrementado sus amenazas públicas, prometiendo en Truth Social horas antes de ir a Dover que Estados Unidos “destruiría” un puente o una planta eléctrica cada vez que Irán golpee un barco en el estrecho de Ormuz. También publicó un artículo que informaba que había ordenado al Comando Central “abrir las puertas del infierno”.

Pero hasta ahora no ha aprobado las opciones más agresivas, de acuerdo con funcionarios.

En cambio, se ha asentado en ataques nocturnos contra posiciones iraníes que hasta ahora no han logrado arrancar concesiones a Irán ni han degradado sus capacidades lo suficiente como para impedir ataques mortales contra posiciones estadounidenses.

Las recientes muertes de los cuatro estadounidenses subrayaron los riesgos que la guerra ha traído para los militares estacionados en la región.

Los cuatro estadounidenses que regresaron a casa este miércoles fueron el primer teniente Tyler James Feehan, el sargento de Estado Mayor Michael Emmanuel Swinton, el sargento Angel S. Rampersad y la soldado raso Isabella Gonzales.

Tenían entre 19 y 25 años, y procedían de toda la amplitud de Estados Unidos, desde Hawai hasta Carolina del Norte, de Nueva York a Texas. Murieron lejos de casa, en Jordania e Iraq. Trump se reunió en privado con sus familias antes del traslado, e invitó a los familiares de Feehan a volar con él a bordo del Air Force One rumbo a Georgia.

Al hablar en su acto en Marietta, Trump dijo que había sido una mañana difícil.

“Estar allí viendo esa escena, que es —muy, muy duro de— muy duro de ver”, dijo. “Para serle sincero, muy duro. Creo que es lo más duro que hago. Si acaso, hago todas estas cosas, pero creo que es lo más duro que hago”.

A la familia de Feehan, que según Trump vivía cerca, les describió a un hijo con un futuro brillante.

“Este es un hijo que era una persona impecable, perfecta. Hermoso, hermoso hijo, apuesto en todos los sentidos, brillante, respetado por todos”, dijo, mientras la familia de Feehan, abatida por el dolor, observaba desde la multitud. “Les dije que su amado hijo, y es el teniente Tyler Feehan, era una persona que iba a llegar hasta el final. Iba a ser general”.

Horas antes de ver regresar a casa los restos, Trump había amenazado con una dura represalia contra Teherán.

“Van a pagar un precio muy alto”, dijo a los periodistas. No quiso pronunciarse sobre los informes de que los soldados muertos en Jordania fueron atacados en sus barracones.

Pese a lo que dice que son llamadas “desesperadas” de líderes iraníes para reanudar las conversaciones, Trump ha descartado la perspectiva de la diplomacia, al menos a corto plazo, calificando a los iraníes de poco serios a la hora de alcanzar un acuerdo significativo. Ha declarado “terminado” y “muerto” el memorando de entendimiento que firmó con gran fanfarria en el Palacio de Versalles en junio.

Eso hizo que resultara algo extraño esta semana cuando la Casa Blanca publicó una encuesta en sus cuentas de redes sociales declarando un “apoyo abrumador al acuerdo de paz con Irán”, aunque Trump lo declaró muerto hace dos semanas.

Unos días después, las mismas cuentas publicaron un video que montaba clips de aviones estadounidenses atacando objetivos iraníes, acompañado por música cinematográfica, proclamando que Trump “no es alguien con quien se juega”.

Qué efecto tendrá su visita a Dover en los cálculos del presidente de cara al futuro está por verse. Al hablar durante una comparecencia ante el Senado el martes, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, dejó claro que había expuesto todos los riesgos potenciales de la guerra durante sus sesiones informativas a Trump.

“Lo más importante que hago es asegurarme de que el presidente y los demás líderes comprendan los riesgos y consideren cuidadosamente la Prueba de Dover”, dijo. “¿Estamos dispuestos a ir a Dover, como iremos mañana, para traer de vuelta a los caídos?”

Pero incluso Caine, que estuvo con Trump en una Sala de Situación improvisada en Mar-a-Lago cuando comenzó la guerra y desde entonces le ha informado sobre opciones en la Sala de Situación real muchas veces, fue franco al reconocer que el camino a seguir no está claro.

“No puedo responder a la pregunta de cuánto costará porque el enemigo tiene voz”, dijo. “Como no estoy del todo seguro de cómo va a desarrollarse esto todavía, sería imprudente por mi parte comentar cuál podría o no podría ser un costo futuro, dependiendo de lo que ellos elijan”.

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