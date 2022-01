Autoridades del condado trabajan para aumentar la disponibilidad de pruebas de COVID-19

A medida que los casos de COVID-19 en el valle de Coachella aumentan, la demanda por las pruebas se multiplica.

“Nunca nos imaginamos la clase de demanda que íbamos a tener entre lo que es la semana de navidad y la semana de año nuevo. Estamos hablando de que solo una semana ha creado estragos en términos de demanda”, dijo la portavoz del condado de Riverside Yaoska Machado.

Conseguir una cita para una de las clínicas que opera el condado el día de mañana miércoles será casi imposible.

El portal de internet ‘Curative’, donde se agendan las pruebas, demuestra que las citas para una prueba se han agotado en 4 de los lugares en el área. Desde la ciudad de Indio, La Quinta, Palm Desert y la Ciudad de Catedral.

“Le recomendamos a la gente que hagan una cita, que no lleguen personas a lo que se le conoce como ‘walk-in’ por qué muy probablemente va hacer un viaje sin necesidad de hacerlo”, dijo Machado.

Machado dice que antes de las fechas festivas, las clínicas de pruebas trabajaban a un 40% de capacidad. Adicionalmente dice que ordenaron y recibieron suministro de pruebas del estado de California.

“Quiero ser muy clara, no es que no tenemos suficiente equipo para hacer pruebas PCR, si lo tenemos, lo que no tenemos es suficiente personal para lidiar con la alta demanda”, dijo Machado.

Machado dice que ahora el condado está explorando diferentes opciones para afrontar la gran demanda de pruebas.

“Ahorita estamos en el proceso de expandir los horarios tantos los días de operación para más que personas puedan hacer pruebas, porque si tenemos el equipo para hacer pruebas de PCR”, dijo Machado.

Por el momento recomienda que si no logra encontrar una cita en una de las clínicas del condado, intente un proveedor de salud privado o un de los centros comunitarios que ofrezca la prueba.

Sin embargo, la clave en este momento es llamar antes para informar antes si hay pruebas disponibles.

“Toque todas las puertas hasta que usted logre esa cita para la prueba porque sabemos que esto es indispensable para evitar o reducir la propagación de este virus y evitar que más personas se infecten” concluyó la portavoz del condado Yaoska Machado.

Se le recomienda que busque citas en la mañana o en la tarde en la página de Curative.

Recuerde que en el este del valle de Coachella, el Distrito Unificado del Valle de Coachella tienen pruebas rápidas y PCR sin cita.

Las oficinas de TODEC ofrecen pruebas gratuitas todos los lunes en sus oficinas de Coachella.