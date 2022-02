Reconocen a un grupo de jóvenes por su atención al valle de Coachella durante la pandemia

Las iniciativas lideradas por unos jóvenes en el valle de Coachella contra la pandemia están llamando la atención de muchos. Se llaman las Mariposas Monarcas Luchadoras.

Un grupo juvenil del centro legal de TODEC que realizan una gran labor sin pedir nada a cambio.

“Estamos involucrados en nuestra comunidad, estamos haciendo el cambio, y estamos haciendo una mejor mañana para todos los que vienen”, dijo Clarissa Chavez. Ella se unió al grupo cuando tenía 8 años de edad.

Desde que inició la pandemia en marzo del 2020, decenas de participantes de este conjunto han ido más allá de lo que les corresponde para servir a su comunidad.

“Reconocemos que hay mucho temor, mucho miedo contra el gobierno, lamentablemente no hay confianza”, dijo Monserrat Gomez, otra integrante del grupo.

En un evento conmemorativo el viernes 11 de febrero, el desempeño de estos jóvenes fue destacado por líderes locales y estatales.

“Estamos aquí para celebrar y reconocer e invertir la organización Monarca de los jóvenes de aquí de TODEC por el trabajo que están haciendo, que van hacer”, dijo el asambleísta Eduardo Garcia.

El asambleísta Eduardo García señaló que este tipo de labor en el valle de Coachella es valiosa.

“Motivan hasta uno que ya no es joven, motivan a seguir trabajando”, dijo Garcia.

Los jóvenes ayudan a traducir en los eventos de pruebas, promueven las vacunas, y reparten alimentos en los hogares agricultura con COVID-19.

La organización de TODEC recibió $7,500 dólares de parte de una compañía dental de Los Ángeles. La compañía Byte donó equipos dentales el año pasado a TODEC. Los jóvenes y el personal de TODEC los repartió a trabajadores del campo.

“Estamos muy felices de apoyarlos y esperamos que sean los líderes del futuro en California'' dijo Shirley Kim de la compañía. El viernes ella presentó el gran cheque para que TODEC continúe con su misión de brindar una mano de ayuda a la comunidad.

“Las monarcas migran, entonces TODEC es de inmigrantes”, dijo Luz Gallegos, la directora ejecutiva de TODEC.

Gallegos explica que el dinero los ayudará a multiplicar su alcance a la comunidad y sumar más jóvenes interesados en el programa.

“Es un programa muy importante porque es un programa que en realidad crea conciencia y liderazgo entre los jóvenes y más que nada se dan cuenta que su voz cuenta”, dijo Gallegos.

Estos héroes de la comunidad en lugar de usar capas usan alas con orgullo para luchar por la justicia y paz del pueblo.

“A mi me encanta ayudar a la gente en cualquiera forma”, dijo Chavez.

“Les damos razón [a la comunidad] para creer en que hay una esperanza para un mejor mañana”, dijo Gomez.

Durante el evento, el asambleísta Eduardo Garcia también reconoció a Luz Gallegos como la mujer del año del Distrito 56 por sus esfuerzos en ayudar a la comunidad.

“Es un reconocimiento muy importante, que ha sido muy merecido, como ella menciona, no lo hace sola, pero cada grupo organización, tienen una líder, que está poniendo la misión, la visión, adelante. Entonces aquí estamos para darle ese reconocimiento a la líder de TODEC”, dijo Garcia.

Gallegos compartió que no se esperaba el agradecimiento.

“La verdad es una sorpresa que me quede sin palabras, pocas veces me quedo sin palabras, estoy muy agradecida con el asambleísta y la legislatura, pero a la misma vez no solo soy yo, es mi equipo”, dijo Gallegos.