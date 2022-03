Locales con lazos en Rusia y Ucrania expresan solidarad, rechazan la invasion rusa

Residentes del valle de Coachella con lazos profundos con Ucrania y Rusia continúan siguiendo de cerca la horrorosa situación viviendo en esa región.

Una mujer que nació en Rusia nos cuenta que está conmocionada e indignada con la desgracia que están sufriendo los Ucranianos.

Una bandera de Ucrania se encuentra en las afueras del salón de belleza de Elena Vitkovskaya en Indian Wells, Mermelad Beauty House. Elena nació en Siberia, una región de Rusia.

Su padre es ucraniano y su madre es rusa.

“Somos todos familias, mezcladas y ahora lo que está pasando, es como hermano contra hermano”, dijo Vitkovskaya.

Hoy salió un avión de Los Ángeles hacia Polonia lleno de productos para los afectados por la invasión de Rusia en Ucrania. Muchos de los insumos de primera necesidad en el avión fueron recolectados por Elena, sus amigos, y la comunidad. La solidaridad conmocionó a Elena pero ella dice que las donaciones materiales presentan problemas de transporte y distribución y mejor alienta a las personas que quieren apoyar a Ucrania a donar dinero.

“Quieren traer mas toallas y cosas asi, pero por nuestra cuenta no podemos enviar, porque como una caja chiquita vale $250, es dinero, yo pienso que es mejor que ese dinero se envíe alla, sabes en vez de ir a compra en Wal-Mart cosas, es mejor enviar ese dinero directamente”, dijo Vitkovskaya.

Más de 2 millones de ucranianos han abandonado sus hogares en Ucrania. Elena recuerda su última visita a Ucrania en el 2008.

“En cada casa, comida como fuera de la mesa, llenas de comida muy amables, te ven por primera vez pero te tratan como familiar”, dijo Vitkovskaya.

Elena nos cuenta que algunos de sus parientes en Rusia no creen que haya una guerra ya que el gobierno controla las emisiones televisivas.

“Mucha gente no sabe, yo ayer envié un link de noticias de aquí a mi mamá y no puede abrirlos, todos los enlaces están bloqueados, no pueden ver nada”, dijo Vitkovskaya.

Lo que más le duele es saber que su madre aún se encuentra en Rusia.

“Toda mi familia está en Rusia, Siberia, lo que pueda ser es que tal vez nunca pueda ver a mi mama, ya no puedo volver a mi país, porque en este momento no se puede pronunciar la palabra guerra, como ya estoy pronunciando, por ya soy como una criminal”, dijo Vitkovskaya.

Su dolor hoy está mezclado con la esperanza.

“Yo no entiendo que en el siglo 21 no puedan tener conversación normal, tenemos carros eléctricos, porque tienen que morir tanta gente, porque tienen que pasar estas cosas, yo no entiendo, no entra en mi cabeza”, concluyó Vitkovskaya.

Entre las otras preocupaciones de Elena está el acoso de los niños rusos en las escuelas por otros niños.

Es importante que las personas verifiquen donde envían donaciones. Se le aconseja que busque organizaciones registradas.

Si desea ayudar, puede contactarse con Elena al 323-690-9376.