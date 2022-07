En Indio, una nueva clínica de DAP Health abrirá sus puertas la próxima semana

La necesidad por servicios de bienestar sexual en el este del valle de Coachella ha crecido en los últimos años.

Y como resultado la clínica DAP Health se prepara para abrir las puertas de su nueva sede en la ciudad de Indio.

Empezando este lunes , residentes del este buscando los servicios de salud sexual de DAP Health ya no tendrán que manejar hasta Palm Springs para recibirlos.

La clínica DAP Health tiene una larga trayectoria en Palm Springs ofreciendo servicios de prevención y tratamiento para enfermedades de transmisión sexual.

El director de salud comunitaria, CJ Tobe, informa que durante los años 2019 y 2020 más de 400 pacientes del este del valle de coachella acudieron a la clínica buscando atención.

“Just in the last year, we identified 296 patients”

“Tan solo el año pasado, identificamos a 296 pacientes del este”, dijo Tobe en inglés.

De acuerdo a Tobe, las enfermedades de transmisión sexual tienen una gran incidencia en la comunidad hispana.

“DAP Quería seguir respondiendo a las necesidades de la comunidad”, dijo Tobe en inglés.

Como resultado, este lunes 11 de julio, DAP Health inaugurará sus nuevas oficinas en la Ciudad de Indio donde ofrecerán una gama de servicios.

“Es importante abrir esta nueva clínica porque va ser un ayuda muy importante a la comunidad hispana”, dijo la especialista Janette Ceja del DAP.

Ella comenta que realizarán pruebas del VIH, clamidia, gonorrea, sífilis, y hepatitis c sin ningún costo al paciente.

“Es importante venir a hacerse las pruebas, porque entre más pronto que uno agarra tratamiento, menos riesgo de infectar a otras personas”, dioj Ceja.

La nueva clínica se encuentra en el 81719 de la boulevard Dr. Carreon.

Los servicios de exámenes se pueden agendar haciendo una cita llamando al 760-656-8424.

Aparte de las pruebas, también brindarán apoyo con los tratamientos para las infecciones de transmisión sexual.

“Los servicios son gratis, no ocupas aseguranza para venir, solo una identificación, si no tienes, tenemos un papel que uno puede llenar para identificaciones”, concluyó Ceja.

Con esta nueva clínica, DAP Health espera llenar el vacío que existe en el este del valle cuando se trata del bienestar sexual.