León XIV cumple un año al frente de la Iglesia católica. Aquí, seis cosas que aprendimos de su pontificado

Por Christopher Lamb, CNN

El papa León XIV conmemora el primer aniversario de su histórica elección, período en el que ha pasado de ser un cardenal de perfil bajo a convertirse en una de las figuras más reconocibles del planeta.

Su elección hizo realidad algo que antes se consideraba imposible: un papa estadounidense. Sin embargo, su pontificado ha sido testigo de un periodo histórico de tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano, luego de que el fraile agustino asumiera el cargo apenas unos meses después de la reelección del presidente Donald Trump.

Quienes conocen bien al papa afirman que sigue siendo la misma persona, a pesar de los cambios monumentales ocurridos en los últimos 365 días. “No notamos grandes diferencias”, declaró a CNN el reverendo Joseph Farrell, prior general de la orden agustina y amigo del papa. “Todavía resulta un tanto increíble verlo (como papa) y, al mismo tiempo, tiene todo el sentido del mundo. Como me dijo uno de nuestros frailes: ‘parece como si hubiera ido a una escuela para papas’”.

Y León XIV conserva intacto su sentido del humor. Otro amigo suyo, también fraile agustino —el reverendo Tom McCarthy—, relató que tras la elección lo abrazó y acto seguido se preguntó si había obrado correctamente al hacerlo. “¡Estuvieron a punto de dispararte!”, bromeó el papa.

Así pues, tras 12 meses en el cargo, ¿qué hemos aprendido sobre el primer papa estadounidense?

El estilo de León XIV es mesurado y deliberado y, como matemático, adopta un enfoque orientado a los procesos para la resolución de problemas. También es más formal en su vestimenta y estilo que su predecesor, el papa Francisco, quien fue más bien un agente disruptivo, dispuesto a romper con el protocolo.

Sin embargo, León XIV sigue los pasos de Francisco en lo que respecta a alzar la voz sobre la inmigración, el medio ambiente, la pobreza y la pena capital. Sus años en Perú, sirviendo entre algunas de sus comunidades más pobres, le han conferido un profundo sentido de la justicia social. Ha calificado el trato a los inmigrantes en Estados Unidos como “inhumano”, al tiempo que recientemente ha hecho un llamamiento a la abolición de la pena de muerte.

“El papa León XIV ha logrado asegurar que su voz y sus acciones sean escuchadas y percibidas con particular fuerza al no dar marcha atrás en su llamado a la paz mundial, en su apoyo a los migrantes y en su apelación contra el uso de armas nucleares”, declaró a CNN Paola Ugaz, periodista de investigación peruana que conoce bien al pontífice.

No obstante, es en el tema de la guerra en Irán donde el papa ha hablado con mayor contundencia, tomando la inusual decisión de nombrar explícitamente a Trump y de denunciar cualquier justificación religiosa del conflicto. Los discursos del papa durante su reciente viaje a África fueron audaces; en Camerún, León XIV afirmó que el mundo está siendo “asolado por un puñado de tiranos” y arremetió duramente contra la corrupción.

“Lo único que he notado que le pesa profundamente es la tragedia de la guerra y el sufrimiento que atraviesan las personas”, comentó Farrell. “Su respuesta ha sido muy clara: que el camino hacia la resolución —hacia la búsqueda de soluciones— no pasa por las armas ni por el armamento, sino por estar desarmados, por desarmarse y por dialogar”.

Las francas actuaciones de León XIV han desencadenado un enfrentamiento sin precedentes entre un papa nacido en Estados Unidos y un presidente estadounidense. Y, sin embargo, ante una extraordinaria andanada de ataques, León XIV parece mantenerse imperturbable.

El cardenal Blase Cupich, de Chicago, explicó a CNN que esto se debe a que el pontífice “no se considera a sí mismo un rival de ningún jefe de Estado”, sino que su misión consiste en aportar “una perspectiva única, que trasciende cualquier nación en particular”.

Cupich afirmó que las críticas de Trump no habrán afectado a León XIV, dado que “la frustración y la inquietud son lujos que él no puede permitirse”. En cambio, el cardenal explicó que el papa “va a hacer lo correcto” y “no va a jugar a dos bandas”.

Los últimos 12 meses han traído un aire marcadamente estadounidense al Vaticano: desde el papa luciendo una gorra de béisbol de los White Sox hasta comer pasteles de calabaza en pleno vuelo durante su primera visita al extranjero, que coincidía con el Día de Acción de Gracias.

A bordo del papamóvil en la Plaza de San Pedro, se le ha visto bromear sobre los resultados de béisbol (es un apasionado seguidor de los White Sox) y aceptar una porción de pizza estilo deep-dish o su dulce favorito: los Peeps.

Otra novedad es la presencia de un papa que tiene el inglés como lengua materna, algo que no se veía desde hace siglos. Mientras que las palabras de los predecesores de León XIV solían ser interpretadas o subtituladas al inglés, el actual pontífice habla con un acento del Medio Oeste, lo que permite que sus palabras e intervenciones tengan un mayor impacto entre el público anglófono.

Cupich afirma que el papa da continuidad a la visión reformadora de Francisco, quien abogó por una Iglesia católica más inclusiva, otorgando un mayor protagonismo a las mujeres y a aquellos que no forman parte de la jerarquía eclesiástica. No obstante, Cupich insiste en que León XIV también prosigue la labor del Concilio Vaticano II —la asamblea de obispos celebrada entre 1962 y 1965— que sentó las bases para la Iglesia contemporánea.

Es célebre la frase de Francisco “¿Quién soy yo para juzgar?”, pronunciada al referirse a los sacerdotes homosexuales. Por su parte, León XIV también ha replanteado sutilmente las cuestiones relativas a la sexualidad.

“Tendemos a pensar que, cuando la Iglesia aborda la moral, el único tema moral en cuestión es el sexual”, declaró el mes pasado. “Y, en realidad, creo que existen cuestiones mucho más trascendentales e importantes tales como la justicia, la igualdad, la libertad de hombres y mujeres o la libertad religiosa que deberían tener prioridad por encima de ese asunto en particular”.

Si bien el papa ha dado a entender que no llevará a cabo cambios drásticos, está adoptando un enfoque gradual, nombrando a mujeres para ocupar cargos de alto nivel dentro del Vaticano.

“El estilo de León XIV es mesurado, caracterizado por palabras escasas pero necesarias; y cuando toma una decisión, no hay vuelta atrás”, señaló Ugaz.

En lo que respecta al escándalo de abusos sexuales por parte del clero, se ha reunido periódicamente con las víctimas supervivientes, al tiempo que ha insistido en que no puede haber “tolerancia alguna ante cualquier forma de abuso dentro de la Iglesia”.

“Es muy hábil con la tecnología”, describe McCarthy. León XIV es el primer pontífice que se siente cómodo utilizando un teléfono inteligente, llevando un Apple Watch y redactando sus propios correos electrónicos. John Prevost, uno de los hermanos del papa, comentó recientemente a Erin Burnett de CNN que León XIV le guió paso a paso para recuperar el acceso a su nuevo ordenador cuando se quedó “bloqueado” fuera del sistema.

También se le vio recientemente en África aconsejando al fotógrafo del Vaticano sobre cómo componer una toma y, en ocasiones anteriores, ha ayudado a cardenales y obispos a colocarse para las fotografías. Asimismo, es muy consciente de la presencia de los medios de comunicación y está al tanto de lo que se publica. En una ocasión bromeó con los periodistas diciendo: “Creen que pueden leerme la mente o el rostro. No siempre aciertan”.

Por otra parte, se espera que su primera encíclica —una carta formal que envía a los obispos de todo el mundo— se centre en la inteligencia artificial, un tema sobre el cual ha hablado en varias ocasiones.

Una de las formas más certeras en que un papa puede influir en la Iglesia y en su participación en la política es a través del nombramiento de obispos. En este sentido, León XIV ha realizado una serie de nombramientos influyentes para la Iglesia en Estados Unidos durante su primer año de pontificado.

En Nueva York, eligió al arzobispo Ronald Hicks —oriundo también de Chicago y quien pasó un tiempo en América Latina—, así como a Evelio Menjivar-Ayala —nacido en El Salvador y defensor de los inmigrantes— para ocupar el cargo de próximo obispo de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental. Menjivar-Ayala, quien cruzó ilegalmente a Estados Unidos oculto en el maletero de un automóvil en 1990, ha criticado la política migratoria de la administración Trump.

De hecho, tres de los primeros cuatro obispos nombrados por León XIV en Estados Unidos nacieron fuera del país. Entre ellos se encuentra el obispo Michael Pham, destinado a San Diego, quien llegó a Estados Unidos siendo un niño refugiado procedente de Vietnam. Estas elecciones han reforzado su postura respecto a la inmigración: que los recién llegados, cuando son acogidos e integrados, pueden fortalecer su nuevo hogar.

Su primer año de pontificado ha coincidido con un resurgimiento del interés en las iglesias de Estados Unidos y de Europa, particularmente entre la Generación Z. Su propia orden religiosa agustina también ha reportado un incremento en el número de jóvenes que desean unirse a ella, fenómeno que algunos han bautizado como el “efecto León XIV”.

Un papa nacido en Estados Unidos tiene la oportunidad de conectar con una nueva generación que parece abierta a explorar cuestiones de fe, especialmente tras los confinamientos por el covid-19 que restringieron el culto y en una época de creciente incertidumbre.

A sus 70 años, León XIV es más joven que sus predecesores inmediatos y, como tal, puede permitirse adoptar una estrategia a largo plazo. Su primer año ha sido un periodo de adaptación, centrado en consolidarse en su cargo y en convertir sus raíces estadounidenses, así como su experiencia en América Latina, en activos valiosos. Ugaz afirma que la perspectiva de León XIV posee “tres dimensiones: Estados Unidos, una América Latina marcada por la diversidad y un Vaticano donde las batallas que deben librarse han de elegirse con sumo cuidado día a día”.

Asimismo, se ha centrado en su misión fundamental como pontífice: la búsqueda de la paz, aunque ello implique incomodar a quienes detentan el poder.

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