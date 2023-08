Condado de Riverside aprueba ordenanza para reducir el robo de catalizadores

Previo a esta nueva ordenanza, las autoridades no podían confiscar un catalizador robado o en posesión de otra persona a no ser que la víctima fuera identificada. Desafortunadamente, localizar a la víctima es casi imposible cuando el catalizador no tiene información identificable.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.