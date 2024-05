El anuncio de la guerrilla del ELN de que vuelve a secuestrar, prueba de fuego para el proceso de paz con el Gobierno de Petro

“Yo no puedo estar de acuerdo con eso, si el ELN vuelve a secuestrar yo me retiro de la mesa de negociaciones. No se puede pasar por alto un hecho calificado a nivel global como un delito de lesa humanidad. Eso es repudiable”, le dijo Lafaurie a CNN.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.