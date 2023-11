Vecinos reaccionan ante el incendio y la explosión de un negocio de marihuana en Palm Desert

"Me di cuenta de que no había ningún cartel en el edificio", dijo Dom Calvano, copropietario de Custom Care Solutions. "Las ventanas estaban totalmente tintadas. No se sabía qué estaba pasando. Pero el olor era horrible... como el de un zorrillo".

