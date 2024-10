Miles de personas están al borde de perder los beneficios de DACA si no actúan de acuerdo a las reglas

“Me ha ayudado a poder conseguir un buen trabajo, también me va ayudar como si quisiera ir a estudiar me da el privilegio de ir a estudiar, igual me siento protegida aquí con DACA”, dijo Margarito.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.