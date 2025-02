El Departamento de Servicios para Animales del condado de Riverside enfrenta el escrutinio de activistas locales

We Are 90 Riverside dice que espera alcanzar el "estado de No matar", lo que requeriría salvar alrededor de 8,192 mascotas más por año, lo que equivale a casi 5,300 gatos y 2,900 perros.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.