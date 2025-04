Dos personas arrestadas en el puesto de control de la Carretera 86, acusadas de contrabando de menores

Los agentes revisaron los documentos de los menores y determinaron que sus fotos y nombres no coincidían con los de las tarjetas de identificación. También descubrieron que los menores no tenían parentesco con la conductora ni con la pasajera, y que la conductora desconocía a la madre de los menores. Tras un interrogatorio más profundo, los agentes descubrieron que los dos niños, de 10 y 12 años, eran menores no acompañados procedentes de México.

