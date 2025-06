¿Qué son las ciudades santuario y cómo funcionan? 

"Para la ciudad de Coachella, la condición de "ciudad santuario" significa básicamente que no utilizaremos ninguno de nuestros recursos para ayudar con la aplicación de la ley migratoria federal", dijo el alcalde Steven Hernandez. "No preguntamos si es ciudadano o no en ninguno de los documentos necesarios para obtener servicios en la ciudad. Por lo tanto, ni siquiera tenemos esa información".

