¿Cuántos Mundiales de fútbol ha ganado España? ¿Cómo le ha ido en las últimas ediciones?

Por CNN en Español

El 11 de julio de 2010 es la fecha más importante para la historia del fútbol de España. Ese día, La Roja conquistó su primera y única Copa del Mundo de la FIFA hasta el momento, al vencer en la gran final a Países Bajos en Johannesburgo, Sudáfrica.

“En ese momento estás viéndolo, pero no tienes consciencia”, dijo el mediocampista español Andrés Iniesta, autor del gol que le dio a España la Copa Mundo en 2010.

“Hice el desmarque cuando Fernando Torres tenía el balón en la izquierda. Eso sí que lo recuerdo bien”, dijo Iniesta. “Luego Cesc (Fábregas) retiene el balón y yo estoy en una posición para poder recibirla también”.

“En el momento que controlo pues estaba un poco tirado a la derecha, lo que quería era cruzarla, un disparo fuerte. Y cuando controlo el balón se queda botando y veo un momento oportuno de enganchar el balón y afortunadamente salió bien, salió fuerte y acabó como todos queríamos, que era gol, y ha ayudado para ganar esa Copa del Mundo”, dijo el mediocampista sobre el gol ante Países Bajos en Sudáfrica 2010.

“La mete Andrés porque yo creo que la tenía que meter él, pero yo creo que ese gol lo metió todo un país”, dijo el defensa de España Sergio Ramos 10 años después de la hazaña mundialista de España.

España llegó al campeonato tras dejar atrás a grandes equipos como Países Bajos, Alemania y Portugal.

En la fase de grupos, España lideró el Grupo H que compartía con Chile, Suiza y Honduras, alcanzando seis puntos: perdió con Suiza (1-0), pero les ganó a Honduras (2-0) y Chile (2-1). A pesar de empezar con derrota, pasó como primero del grupo a octavos de final.

Ya en octavos, tuvo un partido con tintes de final contra Portugal, su rival histórico. El equipo luso, con Bruno Alves, Pepe, Hugo Almeida y Cristiano Ronaldo, dirigido por Carlos Queiroz, se perfilaba como una de las favoritas de Sudáfrica 2010. Pero la escuadra española, con un equipo de lujo que incluía a Torres, Villa, Iniesta, Hernández, Ramos y el arquero Iker Casillas, fue por todo a la cancha en un partido de infarto.

David Villa sería el hombre clave en este partido, cuando en el minuto 63 anotó el gol de la victoria para España, que pasaba a cuartos de final.

Después vendría Paraguay, en el Ellis Park Stadium, a la que España venció con lo justo 1-0 con otro gol de David Villa en el minuto 81, tras una asistencia de Pedro, pasando a la semifinal contra Alemania, otro de los grandes.

También con un gol de diferencia, España venció a Alemania y pasó a la final contra Países Bajos, que había vencido a Uruguay 3-2 con goles de Giovanni van Bronckhorst, Wesley Sneijder y Arjen Robben. Por Uruguay los goles vinieron de Diego Forlán y de Maximiliano Pereira.

Finalmente, España anotó en una final emocionante, encajándole un gol de diferencia a Países Bajos en la prórroga. Y los neerlandeses se quedaron con la derrota más amarga de los Mundiales: obtener el segundo puesto.

España ha tenido 16 participaciones en Copas del Mundo entre 1934 y 2022. La de 2026 es la decimoséptima.

De esas 16, “La Roja” ha quedado en fase de grupos siete veces: en 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1998 y 2014.

España ha alcanzado en cuatro oportunidades la fase de octavos de final: en 1990, 2006, 2018 y 2022.

La Roja ha quedado en cuartos de final en cuatro oportunidades: Italia 1934, México 1986; USA 1994, y Corea-Japón 2002.

Solo jugó una vez la final, en 2010, donde alcanzó la gloria.

A pesar de que desde 2010 se ha mantenido como una de las mejores selecciones del mundo, la realidad es que España ha estado muy lejos de repetir la gloria.

En 2014 no pudo ni siquiera pasar la fase de grupos y para colmo se trajo en la valija una goleada en contra por 1-5 ante Países Bajos, que se tomó “revancha”.

La historia mejoró un poco en 2018, pero la local, Rusia, la sacó sorpresivamente en los penales. La misma barrera se le presentó en 2022 (también por penales) aunque enfrente tuvo a una Marruecos histórica que terminó en cuarta en el Mundial.

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