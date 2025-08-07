Alerta Meteorológica: Calor extremo alcanza su punto máximo hoy

Hoy sentimos temperaturas extremas en el Valle de Coachella. El récord actual es de 116°F. Parece que ya hemos superado esa cifra, pero seguimos esperando la cifra oficial del servicio meteorológico esta noche. Una Advertencia de Calor Extremo, junto con una Alerta Meteorológica, se mantiene vigente hasta mañana por la noche, con máximas superiores a los 115°F.

Todo este calor se debe a una persistente cresta de alta presión sobre el desierto del suroeste. Debido a este calor persistente, estamos monitoreando la acumulación de ozono en la superficie. Por ello, el Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur (AQMD) ha emitido una Alerta de Calidad del Aire por ozono hasta las 8 p. m. del sábado por la noche.

El calor se mantendrá en el valle en el futuro previsible. Aunque las temperaturas bajen de sus máximos extremos de hoy, no habrá mucha mejora. Las máximas se mantendrán muy por encima del promedio y por encima de los 110°F.