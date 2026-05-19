Trump pierde el control sobre su grupo demográfico más importante

Análisis de Aaron Blake, CNN

Si existe un grupo demográfico sinónimo del ascenso político del presidente Donald Trump y de su posterior resurgimiento es el del votante blanco sin título universitario.

La política estadounidense se encuentra cada vez más dividida por el nivel educativo: los votantes con mayor formación académica tienden a inclinarse por los demócratas, mientras que aquellos con menor educación formal optan por los republicanos. Y los votantes blancos pertenecientes a este último grupo han constituido la columna vertebral de la coalición de Trump: según las encuestas a pie de urna de CNN, cerca de dos tercios de ellos votaron por él en cada una de sus tres candidaturas presidenciales.

Sin embargo, a medida que el índice de aprobación de Trump cae a nuevos mínimos, surgen cada vez más indicios de que su férreo dominio sobre este grupo se está debilitando.

Y todo apunta a que esta situación podría perjudicar a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de 2026, especialmente a medida que este grupo se muestra cada vez más descontento con la gestión económica del presidente.

A pesar de que Trump obtuvo el 66 % o el 67 % del voto de este grupo en cada una de sus tres campañas, las encuestas más recientes revelan que la mayoría de los estadounidenses blancos sin título universitario desaprueba ahora la figura de Trump.

Esto incluye una encuesta de CNN (51 %), una de Fox News (51 %), una de NPR/PBS/Marist College (52 %), una del Pew Research Center (52 %) y una nueva encuesta de CBS News/YouGov publicada el domingo (54 %).

Existen algunas encuestas recientes que muestran a Trump en una mejor posición entre los votantes blancos sin educación universitaria, incluida una encuesta del New York Times/Siena College realizada el lunes (44 % de desaprobación). Pero, en este momento, esa es la excepción.

El grado de las dificultades que Trump enfrenta con este grupo parece no tener precedentes.

Las encuestas de CNN durante su primer mandato mostraron ocasionalmente que el índice de desaprobación de Trump entre los blancos sin educación universitaria tendía a acercarse a la mitad. Sin embargo, nunca superó el 47 %.

Su caída en popularidad entre este grupo también ha sido bastante pronunciada a lo largo de los últimos 15 meses. Mientras que el 63 % de este grupo aprobaba la gestión de Trump en una encuesta de CNN de febrero de 2025, esa cifra ha caído ahora al 49 %. Trump ha pasado de tener un índice de aprobación neto de +26 a uno de -2 entre estos estadounidenses.

Las encuestas de CBS han mostrado una caída aún mayor: desde un 68 % en febrero del año pasado hasta un 46 % en la actualidad.

Puede resultar difícil reducir el declive de Trump entre este grupo a unos pocos factores específicos. No obstante, está claro que la economía está desempeñando un papel fundamental.

Si bien las encuestas a pie de urna mostraron que solo el 32 % de estos estadounidenses blancos sin educación universitaria votaron por los demócratas en 2022 y por Kamala Harris en 2024:

El 56% de ellos afirma que las políticas de Trump han empeorado las condiciones económicas del país, según la nueva encuesta de CNN.

El 67% de los encuestados por CNN sostiene que la guerra en Irán ha afectado negativamente su situación financiera.

El 56 % de los encuestados por CNN señala que los aranceles de Trump han tenido un impacto negativo en sus finanzas, frente a solo un 20 % que considera que han tenido un impacto positivo.

El 60% opina que las políticas de Trump están deteriorando la economía a corto plazo, según la encuesta de CBS. El 41 % de los encuestados en el sondeo de CBS afirma que estas medidas también empeorarán la economía a largo plazo, una cifra superior al 35% que cree que, en última instancia, mejorarán la situación económica.

Una mayoría en la encuesta de CBS sostiene que a Trump le importan “no mucho” (13 %) o “en absoluto” (44 %) sus necesidades y problemas.

La ​​interrogante política inmediata es, por supuesto, cómo se traducirán estas cifras en votos reales en las elecciones de mitad de mandato de 2026, cuando el nombre de Trump no figure en la boleta electoral.

Es poco probable que este grupo demográfico se incline a favor de los demócratas; no obstante, si el respaldo al Partido Republicano (GOP) entre este sector cayera siquiera por debajo del 60%, ello constituiría un hecho sin precedentes en la era Trump.

Trump ha ganado a este grupo demográfico por un margen de entre 34 y 37 puntos en cada elección. El Partido Republicano se impuso en este sector por 34 puntos en las elecciones de mitad de mandato de 2022. El peor desempeño del partido en la era Trump se registró cuando obtuvo el respaldo de estos votantes por una diferencia de 24 puntos (61 % frente al 37 %) en las elecciones de mitad de mandato de 2018, año en que los demócratas lograron arrebatar el control de la Cámara de Representantes.

En este momento, el Partido Republicano mantiene una ventaja promedio de tan solo 17 puntos entre estos votantes, según un promedio de los resultados de la llamada “boleta genérica” ​​en encuestas recientes realizadas por CNN, Fox, Marist y el New York Times.

Los republicanos registran un promedio del 55 %, mientras que los demócratas promedian el 38 %.

Faltan más de cinco meses para las elecciones, lo que significa que aún hay tiempo para que Trump recupere parte del respaldo que ha perdido entre un grupo que ha demostrado ser bastante leal tanto a él como al Partido Republicano.

Sin embargo, en este preciso instante, Trump y su partido parecen enfrentar problemas significativos con el que es, posiblemente, su grupo demográfico más importante.

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