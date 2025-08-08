Advertencia de Calor Extremo Extendida ante Temperaturas Peligrosas Persisten la Próxima Semana

Ayer se registraron temperaturas máximas récord en la región, con Palm Springs alcanzando los 119°F el jueves.

Nuestra Alerta Meteorológica se ha extendido hasta la próxima semana, al igual que nuestra Advertencia de Calor Extremo, que también se extiende hasta las 8 p. m. del martes 12 de agosto.

Seguimos monitoreando el riesgo de calor, humo e incendios forestales durante el fin de semana.

La temperatura récord de hoy es de 121°F y creo que estaremos cerca de esa cifra esta tarde. Sin embargo, las temperaturas máximas se mantienen entre 5 y 8 grados por encima de lo normal.

Además, se mantiene una Alerta de Calidad del Aire por el humo de los incendios forestales, ya que los incendios arden en las inmediaciones.

El calor peligroso persistirá en el Valle de Coachella hasta principios de la próxima semana, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 110°F to 116°F y un Riesgo de Calor Mayor generalizado. Si bien las temperaturas alcanzaron su punto máximo el jueves, el calor permanece intenso.

Se espera un ligero aumento de la humedad el sábado, lo que podría aliviar brevemente las temperaturas máximas. Las condiciones se irán calmando gradualmente a mediados o finales de la próxima semana, y se normalizarán para el viernes. Hasta entonces, la seguridad contra el calor sigue siendo fundamental: mantenerse hidratado, evitar el sol de la tarde y limitar las actividades al aire libre.