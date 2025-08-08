Skip to Content
Bomberos responden a un incendio en un complejo de apartamentos en Indio

INDIO, Calif. (KUNA) - Equipos de CAL FIRE se han desplegado para atender un incendio de dos alarmas en los Apartamentos Smoketree, ubicados en la cuadra 81800 de la Avenida 48, cerca de la calle Monroe, en Indio.

"Los bomberos se encuentran en el lugar de un edificio multifamiliar de dos pisos con humo visible desde el primer y segundo piso", se lee en una publicación de CAL FIRE.

Un equipo se dirige al lugar para obtener más detalles. Manténgase al tanto de las actualizaciones en Telemundo15.com

Luis Medina

