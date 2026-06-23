La desaparición de Kyron Horman desencadenó la mayor investigación criminal de Oregon. La búsqueda sigue 16 años después

Por Danya Gainor, CNN

Aunque era una mañana de verano agradablemente fresca en el norte de Oregon, maestros, niños y padres acudieron al interior de la escuela primaria Skyline para contemplar los animados proyectos de la feria de ciencias de los alumnos.

Kyron Horman, de siete años, posaba orgulloso junto a su presentación sobre las ranas arbóreas de ojos rojos. Su cartelera casera de tres paneles rebosaba tonos verdes y mostraba diagramas pegados del ciclo vital del anfibio.

Kyron dedicó una amplia sonrisa a la cámara que capturaba el momento, una imagen que poco después aparecería en carteles de búsqueda de niños desaparecidos y en los noticieros nocturnos de todo el país.

La ya tristemente célebre fotografía de Kyron y sus ranas fue tomada en junio de 2010. Desde entonces, no se ha vuelto a ver a este niño de gafas ni se ha sabido nada de él.

Tras aquel radiante día de junio, siguieron meses sombríos marcados por la investigación criminal más extensa en la historia del estado (que no arrojó resultados concretos), interrogatorios policiales a alumnos de segundo grado en busca de nuevas pistas y crecientes disputas legales en el seno de la familia Horman, que lidiaba con una devastación absoluta.

Ahora, más de 16 años después de que la desaparición de Kyron desencadenara una búsqueda masiva y marcara a toda una generación de escolares en Oregon, los investigadores afirman que están recurriendo a nuevas tecnologías y que no han abandonado la búsqueda del menor.

“Estamos trabajando en esto entre bastidores, siguiendo cada pista posible. Nuestra determinación hoy es tan firme como lo fue en los días posteriores a la desaparición de Kyron, y mi oficina no descansará hasta haber resuelto la incógnita de qué le sucedió a Kyron Horman”, declaró Nathan Vasquez, fiscal del distrito del condado de Multnomah, en un comunicado con motivo del aniversario de la desaparición del niño.

“A cualquiera que tenga la respuesta le digo: no nos iremos a ninguna parte”, afirmó Vasquez. “Seguiremos buscando justicia durante el tiempo que sea necesario”.

Kaine Horman recuerda la carrera apresurada a la tienda para comprar los materiales necesarios y hacer realidad la idea de su hijo para la feria de ciencias. Rememora cómo acompañó a Kyron mientras el niño, entonces alumno de segundo grado, trazaba con esmero el diseño de su cartel.

La última conversación que mantuvo con su hijo, la mañana de su desaparición, se repite constantemente en los sueños del padre.

“Me acompañó hasta el coche y hablábamos de su proyecto para la feria de ciencias que se celebraba ese día en la escuela”, contó Kaine Horman a CNN. “Había sol, y estábamos en el jardín delantero charlando un rato antes de que cada uno siguiera su camino”.

“Vuelven a mi mente fragmentos de aquella conversación y lo veo justo ahí, frente a mí; es entonces cuando suelo despertarme”, relató.

Hoy en día, Kaine Horman ve ranas de ojos rojos por todas partes: aparecen en su sudadera, en su gorra, en una pegatina adherida al lateral de su Harley y en las ventanillas traseras de los coches de sus vecinos. Creó la Fundación Kyron Horman —y su llamativo logotipo de una rana arbórea verde lima— para concienciar sobre la desaparición de su hijo y defender a otras familias de niños desaparecidos.

Esa labor, sumada a su constante colaboración con los investigadores del caso de Kyron, mantiene viva su esperanza de volver a ver a su hijo.

“Estamos sumamente agradecidos por lo activos que se han mantenido [los investigadores] a lo largo de estos 16 años”, afirmó. “Seguimos hablando y recibiendo actualizaciones, y mantenemos la comunicación con la oficina del fiscal de distrito. A veces hay más actividad y otras veces menos, pero nunca han dejado de trabajar en el caso”.

En los 12 meses posteriores a la desaparición de Kyron, los investigadores siguieron más de 4.500 pistas y realizaron más de 3.500 entrevistas, según informó anteriormente CNN. Durante ese mismo periodo, los coordinadores de búsqueda y rescate del condado y los voluntarios dedicaron un total combinado de 24.640 horas a buscar al niño.

Por aquel entonces, todo se documentaba en papel. Tan solo en el primer año, las fuerzas del orden recopilaron una cantidad de material sobre el caso de Kyron tan extensa que, si se apilaran las docenas de carpetas que contienen los documentos, alcanzarían una altura equivalente a dos pisos.

Durante el último año, la Oficina del Sheriff del Condado de Multnomah trabajó en la digitalización de miles de fotografías e informes, lo que permite ahora a los detectives aprovechar “nuevas herramientas tecnológicas para avanzar en la investigación”, indicó la oficina en un comunicado de prensa emitido en junio.

Aunque las autoridades no quisieron revelar exactamente cómo utilizarán la nueva tecnología, la digitalización de todo el expediente del caso permitirá a los detectives analizar con rapidez la gran cantidad de documentos escritos.

“Han hablado de mucha información adicional y útil que ha surgido del reciente trabajo de digitalización que han estado realizando y que continúan haciendo, así que tenemos la esperanza de que esto nos encamine en la dirección correcta”, comentó Kaine Horman.

La oficina del sheriff informó que también ha reforzado el equipo asignado al caso mediante la colaboración con cuerpos policiales locales y el FBI. Asimismo, señaló que sigue recibiendo cientos de pistas anuales sobre el caso y continúa realizando búsquedas para localizar a Kyron.

“Han pasado 16 años desde la desaparición de Kyron Horman. Su familia ha vivido cumpleaños, festividades y momentos que marcan el paso del tiempo”, declaró la sheriff Nicole Morrisey O’Donnell en el comunicado de prensa. “Nuestro compromiso con el caso de Kyron sigue siendo tan firme hoy como lo fue cuando se denunció su desaparición. Seguiremos haciendo todo lo posible para brindar a la familia de Kyron la resolución que merece”.

Las repercusiones de la desaparición de Kyron trascienden la labor diaria de los investigadores decididos y se infiltran en la nueva normalidad de muchos escolares en todo Oregon.

La escuela primaria Skyline ha seguido funcionando a pleno rendimiento y atendiendo a cientos de alumnos desde 2010, aunque no sin quedar marcada por la desaparición de un niño de 7 años. El centro educativo, situado entre colinas extensas y densos senderos forestales, se convirtió en el epicentro de una vasta escena del crimen tras denunciarse la desaparición de Kyron.

Los investigadores se sentaron frente a casi todos los niños pequeños de Skyline —muchos de los cuales, sentados en sus sillas, aún no lograban que sus piernas colgantes tocaran el suelo— para interrogarlos sobre su compañero desaparecido. Nuevas cámaras de vigilancia escudriñaban cualquier movimiento en el exterior del edificio y en el pasillo principal. Aviones policiales de ala fija sobrevolaban regularmente el recinto; el zumbido de sus hélices recordaba constantemente a los alumnos de Skyline, que jugaban abajo, que aún no se sabía nada de su pequeño amigo.

Terri Horman, quien entonces era la madrastra de Kyron, dijo a la policía que había dejado al niño en la escuela para la feria de ciencias aquella mañana de principios de junio. Según la policía, la última vez que se le vio fue de pie junto a la puerta de su aula, alrededor de las 8:45 a.m., tras haber hecho una presentación sobre ranas de ojos rojos saltones.

Sin embargo, Kyron nunca llegó a clase y nadie se percató de su ausencia. Fue horas más tarde, luego de que no bajara del autobús escolar, cuando se notó que faltaba. La primera llamada al 911 para reportar su desaparición no se realizó hasta las 3:56 p.m.

Debido a ese largo retraso, al año siguiente los legisladores de Oregon impulsaron el Proyecto de Ley 3197, que obliga a los distritos escolares públicos a notificar a los padres cuando un estudiante falta inesperadamente, a más tardar al finalizar la jornada escolar en la que estuvo ausente. Ahora, 15 años después, la ley sigue orientando los reglamentos de los distritos en todo Oregon.

También surgieron grupos de investigadores aficionados que, ante la tragedia, se dedicaron a analizar el caso y a examinar los rumores que circulaban en foros de internet sobre la familia Horman, reproduciendo un patrón de comportamiento habitual en la red frente a casos criminales sin resolver durante largo tiempo.

En el centro de este intenso escrutinio se encontraba Terri Horman, la exesposa de Kaine Horman (de quien estaba separada): tanto críticos en línea como miembros de la familia sostienen que ella no fue franca sobre lo que le sucedió a Kyron. La policía afirma que ella fue la última persona que lo vio antes de que desapareciera.

En documentos de divorcio de hace una década, el padre del niño había declarado que creía que Terri Horman tuvo algo que ver con la desaparición de su hijo.

Aunque los investigadores se mantienen firmes en sus pesquisas, no se han presentado cargos contra Terri ni contra ninguna otra persona en relación con el caso, ni nadie ha sido señalado oficialmente como sospechoso de la desaparición de Kyron.

“Sigo opinando que ella está involucrada”, dijo Kaine Horman. “Lo digo basándome en lo que pienso. Por lo demás, no sé dónde está, no sé qué hace y no me importa”. Kyron, que cumpliría 24 años en septiembre, permanece por ahora congelado en el tiempo como un entrañable niño de primaria de la década de 2010, amante de su consola Wii, de las carreras de Hot Wheels y de la película de “Buscando a Nemo”.

Kaine Horman afirma que la trama de la película de Disney —sobre un padre entregado que busca incansablemente a su querido hijo perdido en el mar— refleja su propia búsqueda incesante. Por eso sigue hablando de Kyron, ya ​​que, mientras se siga contando su historia, la búsqueda no habrá terminado.

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