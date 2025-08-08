FC Dallas Coachella anuncia formalmente nuevo programa de academia

PALM DESERT, Calif. (KUNA) - El FC Dallas de la Major League Soccer ha acordado asociarse con el FC Coachella, que operará como uno de sus programas de academia de entrenamiento.

Ambas partes celebraron una conferencia de prensa formal el viernes en el restaurante La Fe de Palm Desert.

"Estamos comprometidos con el desarrollo del talento en el Valle de Coachella", declaró Hugo Polanco, entrenador del FC Dallas Coachella. "Este programa está diseñado para empoderar a nuestros jóvenes y brindarles los recursos que necesitan para destacar tanto dentro como fuera de la cancha".

Esta nueva alianza brindará a los futbolistas locales la oportunidad de demostrar sus habilidades y ser vistos por un equipo profesional. Este innovador programa de academia busca fomentar no solo las habilidades atléticas, sino también el trabajo en equipo, la disciplina y el liderazgo entre los jóvenes atletas.

El FC Dallas tendrá acceso a la cantera de talento de la zona, lo que permitirá priorizar el entrenamiento y el desarrollo de jóvenes jugadores.