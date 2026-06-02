Los 5 jugadores no nacidos en México que tendrá el Tri en el Mundial 2026

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

La Copa del Mundo 2026 marcará un hecho sin precedentes para la selección mexicana: por primera vez en la historia, el Tri contará con cinco futbolistas nacidos fuera del territorio nacional dentro de una misma convocatoria mundialista.

Los cinco jugadores que integran esta particular lista son Álvaro Fidalgo, nacido en España; Julián Quiñones, nacido en Colombia; Brian Gutiérrez, nacido en Estados Unidos; Obed Vargas, nacido igualmente en territorio estadounidense; y Santiago Gimenez, quien nació en Argentina.

Sin embargo, no todos llegaron al Tricolor por el mismo camino. El caso de Santiago Gimenez es especial. El delantero nació en Buenos Aires cuando su padre, Christian Gimenez, desarrollaba su carrera como futbolista en Boca Juniors. No obstante, Santiago llegó a México cuando tenía apenas tres años y prácticamente toda su formación personal y deportiva ocurrió en territorio mexicano, por lo que siempre se identificó con el país donde creció.

Algo similar sucede con Brian Gutiérrez y Obed Vargas. Ambos nacieron en Estados Unidos, pero son hijos de familias mexicanas y cuentan con raíces profundamente ligadas a México. Los padres del futbolista de Chivas son originarios de Jalisco, mientras que los del jugador del Atlético de Madrid son de Michoacán. Por ello, aunque nacieron fuera del país, no son considerados futbolistas naturalizados en el sentido tradicional.

Los casos de Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones sí son distintos. Ambos llegaron al fútbol mexicano como extranjeros y desarrollaron gran parte de sus carreras en la Liga MX. Con el paso de los años construyeron una vida en México, obtuvieron la nacionalidad mexicana y posteriormente decidieron representar al Tricolor a nivel internacional.

Julián Quiñones, quien llegó como menor de edad a territorio mexicano, incluso está hoy en día casado con una mexicana y tiene hijos mexicanos. Cabe destacar que Néstor Lorenzo, director técnico de Colombia, citó en su momento a Quiñones, pero el nacido en Nariño rechazó la propuesta y optó por representar a la selección mexicana.

La presencia de jugadores nacidos fuera de México no es algo completamente nuevo en la historia de la Copa del Mundo. A lo largo de los años han existido varios antecedentes. El primero fue Carlos Blanco, nacido en España y convocado para el Mundial de 1954 y el de 1958. Décadas después aparecieron el argentino Gabriel Caballero en Corea-Japón 2002, el brasileño Antonio Naelson “Sinha” en Alemania 2006, el argentino Guillermo Franco en 2006 y 2010, y, más recientemente, Rogelio Funes Mori, también argentino, quien formó parte de la selección en Qatar 2022.

También existen casos particulares que no suelen ser considerados como tal naturalizados. Roberto Gayón, integrante de la selección que disputó el Mundial de Uruguay 1930, nació en Costa Rica, pero fue registrado como mexicano en un consulado. Por su parte, Jorge Romo, mundialista en 1954 y 1958, nació en Cuba mientras sus padres mexicanos residían temporalmente en la isla.

En este caso de los naturalizados, unos se lo pueden atribuir a la globalización, otros al oportunismo, pero lo que es cierto es que con cinco futbolistas nacidos fuera del país, México establecerá un récord histórico en la Copa del Mundo.

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