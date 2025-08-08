Skip to Content
Las líneas del 911 se restablecieron en Cathedral City, pero siguen sin funcionar en Indio

By
Updated
today at 10:43 PM
Published 4:07 PM

ACTUALIZACIÓN 08/08/25 - El Departamento de Policía de Cathedral City informa que, a partir de las 9:22 p. m. del viernes por la noche, el servicio del 911 se restableció en Cathedral City. Se solicita a los ciudadanos que sigan llamando al 760-770-0303 para cualquier emergencia.

La Policía de Indio aún no ha anunciado la hora de restablecimiento de las llamadas al 911 en Indio.

INDIO, Calif. (KUNA) - Las líneas telefónicas del 911 están caídas en Indio y Cathedral City, anunció la policía el viernes.

Ambas agencias informaron que están trabajando para restablecerlas, pero se desconoce el plazo exacto.

En caso de emergencia, se les solicita llamar a:

Indio: (760) 391-4051

Cathedral City: 760-770-0303

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com

Luis Medina

