Splash House arranca hoy en Palm Springs

PALM SPRINGS, Calif (KUNA) - El primer fin de semana de Splash House arranca el viernes con "After Hours" en el Museo Aéreo de Palm Springs.

Las entradas para el primer fin de semana de Splash House ya están agotadas, atrayendo a miles de personas al Valle de Coachella. Se celebrará del 8 al 10 de agosto.

El viernes por la noche habrá una sesión especial de Diplo y BLOND:ISH, además de Azzecca de Chicago.

El popular festival junto a la piscina se celebrará el sábado y el domingo en el Saguaro, Renaissance y Riviera (antes Margaritaville) de Palm Springs.

Entre los platos fuertes del primer fin de semana se encuentran el creador de éxitos virales ACRAZE, el fiestero del sur de California Disco Lines, el ícono británico que rompe con los géneros musicales TroyBoi, el groover de tech house Westend, el provocador del techno Eli Brown y la estrella emergente San Pacho. El fin de semana continúa con el ritmo trepidante de jigitz (de Brooklyn), NOTION (de Bristol), el productor nominado al Grammy Wuki, el dúo irlandés 49th & Main, la estrella del underground italiano Matisa, el maestro del bass house Nostalgix, el potente productor Marten Hørger, el bass slammer británico ATRIP y el estilo eufórico del artista dance-pop Hayden James. Completan el espectáculo talentos emergentes como Loods, HILLS, JADED, Swimming Paul, Daniel Allan, RaeCola y Devault.

La noche del sábado "After Hours" contará con Wax Motif y el proyecto colaborativo de Matroda, Waxtroda.

El segundo fin de semana tendrá lugar del 15 al 17 de agosto. Quedan pocas entradas a la venta, según los organizadores.

Visita splashhouse.com para obtener más información.