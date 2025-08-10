“La Fundación” del PSUSD ofrece apoyo a los estudiantes fuera del salón de clases

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) — El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs recibe fondos de los contribuyentes, pero cuando se trata de inspirar a los estudiantes, una organización benéfica local, La Fundación, establece el objetivo.

La Fundación está formada por un grupo de varios filántropos locales que quieren asegurarse de que el futuro de nuestro valle no solo sea educativo, sino también gratificante. Desde la financiación de programas artísticos extraescolares hasta nuevas campañas de donación de zapatos, la Fundación del PSUSD parece encargarse de todo.

Lisa Todd, directora de Servicios Estudiantiles del PSUSD, afirma: “Hay muchas cosas que la fundación puede hacer para cubrir las carencias que no se tienen necesariamente en cuenta de forma automática o que no forman parte de nuestro proceso presupuestario. Esto incluye cosas como proporcionar zapatos a nuestros niños e instrumentos musicales, y poder apoyar programas de mentoría."

Todd explicó que, sin los recursos proporcionados por la Fundación, muchas experiencias apreciadas no estarían disponibles para los estudiantes del distrito.

Ellen Goodman, directora de la Fundación, dice, "Todas las actividades extraescolares son realmente lo que a la gente le gusta hacer en la escuela. Quieren volar drones, quieren participar en musicales, quieren participar en programas de mentores y en los centros de bienestar."

Los funcionarios del PSUSD afirman que actos de apoyo como las nuevas campañas de donación de zapatos ayudan a los niños a encontrar su sentido de pertenencia.

“Es una diferencia significativa cuando los estudiantes salen de aquí con la confianza de poder presentarse el primer día con zapatos nuevos. Y esa experiencia del primer día marca una gran diferencia para el día 2, el día 20 y el día 100," expresó Todd.

La organización benéfica local apoya a los estudiantes de primaria y secundaria del distrito proporcionando financiación adicional para programas artísticos, programas de preparación para la universidad, material escolar y la mayoría de servicios que trascienden lo básico.

Goodman afirma que esta organización no se dedica solo a dar, sino también a escuchar a la comunidad y crear programas que se ajusten a lo que los estudiantes quieren y necesitan.

“Realmente creo que nuestros estudiantes, como resultado de la financiación de la fundación, tienen la oportunidad de participar de manera regular en actividades que aumentan sus intereses, su entusiasmo y su destreza académicaa la hora de estudiar” afirma Goodman.

Con el regreso a clases recién comenzado, el apoyo de la Fundación significa que los estudiantes pueden comenzar el año escolar preparados, inspirados y listos para aprender tanto dentro como fuera del salón de clases.

Para ayudar a la Fundación a alcanzar sus objetivos de proporcionar apoyo a los estudiantes locales, visite https://www.psusdfoundation.net/scholarships

