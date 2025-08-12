Nuevo sistema de datos meteorológicos en tiempo real para mejorar la seguridad de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

PALM SPRINGS, California (KUNA) – Una nueva tecnología protegerá a los estudiantes de condiciones climáticas peligrosas.

El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs (PSUSD) anunció la implementación de ocho Estaciones de Monitoreo Meteorológico Perry en sus escuelas. El sistema monitorea la temperatura, la calidad del aire, la humedad y las condiciones climáticas severas (incluyendo rayos) para ayudar a las escuelas a tomar decisiones informadas sobre las actividades al aire libre.

El PSUSD creó una página web con datos en tiempo real de estas estaciones meteorológicas. Las ocho estaciones están instaladas en todo el distrito, y se indica a los padres que encuentren la estación meteorológica más cercana a la escuela de su hijo, como se indica en la tabla a continuación.

Los funcionarios del distrito explicaron que estos sistemas meteorológicos les ayudan a tomar decisiones más informadas para la cancelación de prácticas y partidos deportivos, ya que proporcionan datos meteorológicos específicos de cada escuela.

"Tenemos más de 500 millas cuadradas de ancho, lo que significa que, a veces, el clima en un lado de nuestro distrito es muy diferente al del otro", declaró Laura Dyson, Directora de Servicios de Salud del distrito.

Es un problema que las escuelas han tenido que afrontar en el pasado. El subdirector Art Sanchez, Jr., de la escuela preparatoria Palm Springs, comentó: "Si estás en Desert Hot Springs, debido al viento, o estás más cerca de la ensenada, donde estamos, donde el viento no es un factor, estábamos cerrando todo el distrito debido a la calidad del aire en un lugar que está a 30 minutos de distancia".

También agregó que poner los datos meteorológicos a disposición del público genera mayor transparencia entre las decisiones de la administración escolar y los padres.

"Los padres siempre sabrán y la comunidad sabrá que estamos tomando las mejores decisiones con los mejores datos para la seguridad de nuestros estudiantes", dijo.

Otros distritos del condado de Riverside ya han adoptado estos sistemas meteorológicos, aunque los funcionarios del PSUSD dijeron que están contentos de ser los primeros en el valle en implementar la tecnología.

Las autoridades del Distrito Escolar Unificado de Desert Sands confirmaron que instalarán el mismo sistema en los próximos meses.

Telemundo 15 también contactó al Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella. Un portavoz emitió la siguiente declaración:

Actualmente, el Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella no tiene planes de implementar esta tecnología en nuestras escuelas. Sin embargo, evaluamos continuamente herramientas y recursos que mejoran la seguridad y los entornos de aprendizaje para nuestros estudiantes, por lo que lo tendremos en cuenta.

Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella

