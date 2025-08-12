Segundo local de Chick-fil-A llega al Valle de Coachella

LA QUINTA, California (KUNA) -- Un nuevo Chick-fil-A llega a La Quinta. Su apertura está prevista para dentro de unos días. El nuevo restaurante se encuentra junto a la autopista 111 y Dune Palms Road.

Esta franquicia se convertirá en el segundo local de Chick-fil-A en abrir en el Valle de Coachella, siendo el único anterior en Palm Desert. El martes por la mañana, funcionarios locales y el dueño del restaurante ofrecieron una ceremonia de inauguración para celebrar la gran ocasión.

El concejal de La Quinta, Steve Sánchez, asistió al evento y afirmó que la ciudad de La Quinta promueve las empresas y está en constante crecimiento. También afirmó que el consejo siempre busca generar más oportunidades e ingresos para la zona."Llevo meses con amigos y gente común preguntándome cuándo abrirá", dijo Sánchez. "Es realmente genial, no solo para la comunidad que adora Chick-fil-A, sino también para el comercio y la zona. Estamos agradecidos de que Chick-fil-A haya elegido La Quinta. Es la joya del desierto por una razón. Damos la bienvenida a las empresas. Trabajamos juntos. Es una alianza. Somos una familia: nuestros residentes, nuestras empresas y nuestros visitantes. Todos somos una familia".

Esta nueva ubicación también está creando docenas de empleos para los residentes locales. Hasta el martes por la mañana, la empresa había contratado a más de 100 empleados y esperan contratar a más en los próximos días. La inauguración oficial está prevista para el jueves a las 6:30 a. m.

Si te disfrazas de vaca, también puedes conseguir una comida gratis, como parte del evento "Las vacas comen gratis" para la inauguración.