La construcción de El Paseo alcanza un hito histórico, mientras las cuadrillas trabajan para completar el proyecto este otoño

PALM DESERT, Calif. (KUNA)-- La construcción a lo largo de El Paseo continúa, mientras el proyecto alcanza un nuevo hito histórico. Esta semana, ambos lados de la carretera están nuevamente abiertos desde la I-74 hasta Portola.

La ciudad de Palm Desert completó recientemente la tercera fase del Proyecto de Rehabilitación de la Calle El Paseo. Esta fase incluyó mejoras en los carriles en dirección oeste, en el lado norte de El Paseo, entre las avenidas San Pablo y Portola.

Inmediatamente después de completar la parte norte, las cuadrillas trasladaron el control del tráfico a los carriles en dirección este, en el lado sur de El Paseo, entre las avenidas San Pablo y Portola. Las cuadrillas están trabajando actualmente en la remoción del pavimento y la instalación de asfalto en este segmento, con trabajos programados para continuar durante agosto.

La fase final comenzará en septiembre. Las intersecciones en Portola y San Pablo se realizarán por la noche en septiembre, y se añadirán cruces a mitad de cuadra una vez finalizada la pavimentación.

Para obtener información actualizada sobre el proyecto, haga clic aquí.